#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вторичный рынок: «китайцы» набирают популярность
22 декабря
Вторичный рынок: «китайцы» набирают популярность
«Автостат» назвал самые массовые китайские...
Спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос: называем лидеров
22 декабря
Спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос: называем лидеров
«Автостат»: продажи машин «немецкой тройки»...
Fiat 500. Длина – 3571 мм, клиренс – 130 мм, багажник – 185 л. Цена – в пределах 1-2 млн рублей, что зависит не столько от возраста и пробега, сколько от реального состояния машины и уровня комплектации.
22 декабря
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты
Эксперт Зиновьев рассказал про самые интересные...

Сколько стоит знаменитый Toyota RAV4 с новым утильсбором? Свежие цены

Продажи новых Toyota RAV4 возобновлены в РФ с ценами от 2,9 млн рублей

Правила расчета утильсбора изменились, однако поставки популярных автомобилей продолжаются. В частности, Toyota RAV4, импортируемая в основном из Китая, продается на различных классифайдах. Цены на неё выросли и начинаются от 2 900 000 рублей.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Китайский GAC GS4, который позиционируется как альтернатива RAV4, стоит дороже – от 3 199 000 рублей за базовую версию с передним приводом. Его конкурент, Jaecoo J7, в комплектациях 2025 года стоит минимум 2 959 900 рублей. Новый Geely Atlas продается от 3 717 190 рублей по прайс-листам дилеров.

Самые выгодные предложения на новые RAV4 наблюдаются во Владивостоке, где переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым 171-сильным двигателем и вариатором можно заказать за 2 900 000 рублей в комплектации Platinum. Этот вариант имеет ярко-красную кожаную обивку сидений, люк, цифровую приборную панель и мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроссовер с черным кожаным салоном и полным приводом можно заказать у другой компании из Владивостока за 3 000 000 рублей. В Москве аналогичный переднеприводный кроссовер стоит минимум 3 112 000 рублей, в Красноярске – 3 160 000 рублей. В Чебоксарах он будет стоить 3 310 000 рублей, а в Омске – 3 350 000 рублей.

При этом, за 3 650 000 рублей новый RAV4 можно приобрести в Уссурийске и Чите, за 3 700 000 рублей – в Красноярске, за 3 750 000 рублей – в Казани и Кемерово, а за 3 880 000 рублей – в Новосибирске.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Что касается автомобилей из наличия, в Москве средняя цена начинается от 4 000 000 рублей. Аналогичные автомобили также доступны в Санкт-Петербурге, Самаре, Стерлитамаке и других городах России.

В настоящее время в продаже представлено более 900 автомобилей, включая вариант с 2,0-литровым 149-сильным двигателем и полным приводом, который стоит 3 900 000 рублей в Омске и Томске, а в Москве и Санкт-Петербурге – 4 200 000-4 250 000 рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 30
22.12.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+65