Сколько стоит знаменитый Toyota RAV4 с новым утильсбором? Свежие цены

Продажи новых Toyota RAV4 возобновлены в РФ с ценами от 2,9 млн рублей

Правила расчета утильсбора изменились, однако поставки популярных автомобилей продолжаются. В частности, Toyota RAV4, импортируемая в основном из Китая, продается на различных классифайдах. Цены на неё выросли и начинаются от 2 900 000 рублей.

Китайский GAC GS4, который позиционируется как альтернатива RAV4, стоит дороже – от 3 199 000 рублей за базовую версию с передним приводом. Его конкурент, Jaecoo J7, в комплектациях 2025 года стоит минимум 2 959 900 рублей. Новый Geely Atlas продается от 3 717 190 рублей по прайс-листам дилеров.

Самые выгодные предложения на новые RAV4 наблюдаются во Владивостоке, где переднеприводный кроссовер с 2,0-литровым 171-сильным двигателем и вариатором можно заказать за 2 900 000 рублей в комплектации Platinum. Этот вариант имеет ярко-красную кожаную обивку сидений, люк, цифровую приборную панель и мультимедийную систему с большим сенсорным дисплеем.

Toyota RAV4

Кроссовер с черным кожаным салоном и полным приводом можно заказать у другой компании из Владивостока за 3 000 000 рублей. В Москве аналогичный переднеприводный кроссовер стоит минимум 3 112 000 рублей, в Красноярске – 3 160 000 рублей. В Чебоксарах он будет стоить 3 310 000 рублей, а в Омске – 3 350 000 рублей.

При этом, за 3 650 000 рублей новый RAV4 можно приобрести в Уссурийске и Чите, за 3 700 000 рублей – в Красноярске, за 3 750 000 рублей – в Казани и Кемерово, а за 3 880 000 рублей – в Новосибирске.

Интерьер Toyota RAV4

Что касается автомобилей из наличия, в Москве средняя цена начинается от 4 000 000 рублей. Аналогичные автомобили также доступны в Санкт-Петербурге, Самаре, Стерлитамаке и других городах России.

В настоящее время в продаже представлено более 900 автомобилей, включая вариант с 2,0-литровым 149-сильным двигателем и полным приводом, который стоит 3 900 000 рублей в Омске и Томске, а в Москве и Санкт-Петербурге – 4 200 000-4 250 000 рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках