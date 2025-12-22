#
Skoda Karoq
22 декабря
Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в РФ: недорого
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
22 декабря
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
22 декабря
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
Неприятный сюрприз: сколько будет стоить техосмотр с 1 января

«Коммерсант»: с 1 января техосмотр легковых авто станет дороже почти на 10%

Стоимость техосмотра легковых автомобилей с 1 января 2026 года в среднем вырастет на 9,7%, сообщает источник.

По подсчетам издания, самым дорогим ТО будет на Чукотке (5,4 тысячи рублей) и в Санкт-Петербурге, где за процедуру придется отдать более 2 тысяч рублей. Самыми демократичными расценками на ТО смогут похвастать Волгоградская и Новгородская области – около 1,07 тысяч рублей.

В большей части регионов, в том числе в столичном, техосмотр подорожает до 1,2 тысячи рублей.

К данному моменту тарифы по методике ФАС обновили более половины российских регионов, уточняет издание. Иные не уложились в обозначенный срок до 20 декабря и пока не утвердили опубликованные проекты постановлений к пересмотру цен. Так, в Тверской и Тамбовской областях тариф для легковушке хотят установить на уровне 1,2 тысячи рублей, в Калининградской области — 1,45 тысячи рублей, а в Новгородской области, как сообщалось выше, 1,07 тысячи рублей.

Методика обязывает регионы собирать предложения по изменению тарифов с операторов техосмотра, но по факту такую информацию бизнес почти не предоставляет, и власти индексируют цены исходя из инфляции, отмечает источник. Напомним, техосмотр обязателен для владельцев такси, грузовиков и автобусов. Но физлица тоже проходят ТО – при переоформлении машин старше 4 лет.

Источник:  Коммерсант
Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos, Коммерсант
22.12.2025 
