Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в РФ: недорого

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

Известный россиянам кроссовер Skoda Karoq, который три года производился в Нижнем Новгороде, теперь поступает в продажу из Китая. В ассортименте представлено более 100 автомобилей, а цены стартуют от 1 700 000 рублей на одном из классифайдов.

На Дальнем Востоке продаются самые доступные модели с комбинированной обивкой сидений, мульти-рулем, двухзонным климат-контролем, обогревом передних сидений и зеркал, несколькими USB-портами, системой бесключевого доступа и камерой заднего вида с парктрониками.

В Забайкальске базовая комплектация без климат-контроля стоит 1 891 000 рублей, хорошо оснащенный вариант в Санкт-Петербурге и Симферополе доступен за 2 245 000 рублей. Для сравнения, «топовый» Chery Tiggo 4 оценен в 2 620 000 рублей.

В Перми новый Karoq можно заказать за 2 350 000 рублей, в Новосибирске – за 2 420 000 рублей, а в Липецке – за 2 450 000 рублей. Также кроссовер предлагается в продаже в Москве, Самаре, Воронеже, Ижевске, Ростове-на-Дону и других городах.

Skoda Karoq

Цены на автомобили в наличии выше. В Уфе Karoq китайской сборки продается за 2 850 000 рублей, в Набережных Челнах – от 2 900 000 рублей, а в Казани и Белгороде – от 2 950 000 рублей. Новые «Кароки» имеются в Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах.

Что касается технических характеристик, в Китае производятся модели с двумя турбомоторами: 1,2 литра на 116 сил и 1,4 литра на 150 сил. В Россию поставляют только версии с 150-сильным двигателем, работающим в паре с семиступенчатым роботом DSG. Привод всех комплектаций только передний.

Skoda Karoq

