Skoda Karoq
22 декабря
Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в РФ: недорого
Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в РФ: недорого

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda Karoq по цене от 1,7 млн рублей

Известный россиянам кроссовер Skoda Karoq, который три года производился в Нижнем Новгороде, теперь поступает в продажу из Китая. В ассортименте представлено более 100 автомобилей, а цены стартуют от 1 700 000 рублей на одном из классифайдов.

На Дальнем Востоке продаются самые доступные модели с комбинированной обивкой сидений, мульти-рулем, двухзонным климат-контролем, обогревом передних сидений и зеркал, несколькими USB-портами, системой бесключевого доступа и камерой заднего вида с парктрониками.

В Забайкальске базовая комплектация без климат-контроля стоит 1 891 000 рублей, хорошо оснащенный вариант в Санкт-Петербурге и Симферополе доступен за 2 245 000 рублей. Для сравнения, «топовый» Chery Tiggo 4 оценен в 2 620 000 рублей.

В Перми новый Karoq можно заказать за 2 350 000 рублей, в Новосибирске – за 2 420 000 рублей, а в Липецке – за 2 450 000 рублей. Также кроссовер предлагается в продаже в Москве, Самаре, Воронеже, Ижевске, Ростове-на-Дону и других городах.

Цены на автомобили в наличии выше. В Уфе Karoq китайской сборки продается за 2 850 000 рублей, в Набережных Челнах – от 2 900 000 рублей, а в Казани и Белгороде – от 2 950 000 рублей. Новые «Кароки» имеются в Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах.

Что касается технических характеристик, в Китае производятся модели с двумя турбомоторами: 1,2 литра на 116 сил и 1,4 литра на 150 сил. В Россию поставляют только версии с 150-сильным двигателем, работающим в паре с семиступенчатым роботом DSG. Привод всех комплектаций только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
22.12.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
