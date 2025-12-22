Названы важные преимущества Нивы

АВТОВАЗ рассказал про практичность Lada Niva Travel

АВТОВАЗ поделился информацией о преимуществах своего внедорожника Lada Niva Travel. Сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале компании.

В публикации акцентируется внимание на том, что модель сочетает компактные размеры, полный привод и высокий дорожный просвет, что делает ее удобной для передвижения по сложным маршрутам, включая участки с плотной растительностью.

Также отмечается удобство внутренней компоновки салона. В компании напомнили, что Niva Travel оборудован откидным подлокотником с подстаканниками, складным задним сиденьем, охлаждаемым перчаточным ящиком и множеством мест для хранения. Кроме того, внедорожник имеет рейлинги на крыше и топливный бак объемом 58 литров, что позволяет уверенно преодолевать как короткие, так и длительные поездки.

В заключение подчеркивается, что Niva Travel подходит как для движения по неровным участкам, так и для поездок по шоссе.

Напомним, что совсем недавно Lada Niva Travel прошла плановый рестайлинг, но пока еще не поступила в продажу.

Новая версия Niva Travel теперь оснащена 8-клапанным атмосферным двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Объем мотора составляет 1,8 литра, а его основа была создана на базе агрегатов от переднеприводных моделей Lada.

Lada Niva Travel рестайлинг

В данном двигателе используется блок цилиндров, аналогичный более мощному 122-сильному мотору 1.8 Evo, а также коленвал и поршни от этого мотора. Кроме того, применена 8-клапанная головка блока цилиндров, используемая на других 8-клапанных моторах Lada.

