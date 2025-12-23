Стартовали продажи нового поколения добротного полноприводного «немца»

В Китае стартовал прием заказов на Audi Q5L с ценами от 3,5 млн рублей

Новый кроссовер Audi Q5L, созданный совместным предприятием FAW-Audi, стал доступен для предзаказа в Китае.

Audi Q5L

Кроссовер построен на платформе PPC и предлагается в четырех комплектациях по цене от 313 до 385 тыс. юаней (примерно 3,5-4,4 млн рублей). Официальные продажи начнутся в начале 2026 года.

Кроссовер увеличился в габаритах: длина выросла на 72 мм, до 4842 мм, а колесная база увеличилась на 38 мм, до 2945 мм. Среди новых технологий – система помощи водителю Huawei Qiankun ADS в топовых версиях.

Кроме того, в обновленной модели установлен 2,0-литровый турбомотор EA888 Evo5 мощностью 204 или 271 л.с., работающий с 7-ступенчатым роботом и полным приводом quattro.

Интерьер Audi Q5L

В автомобиле также есть цифровая панель приборов с экраном 11,9 дюйма и медиасистема с экраном 14,5 дюйма, а для переднего пассажира предусмотрен экран на 10,9 дюйма.

За 11 месяцев 2023 года в Китае было продано 119,6 тыс. Audi Q5L предыдущего поколения. В то же время Mercedes-Benz GLC реализовал 117,2 тыс. единиц, а BMW X3 – 69,5 тыс. автомобилей.

