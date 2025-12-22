Полномочия по эвакуации автомобилей могут перейти к регионам

Ярослав Нилов внес законопроект об эвакуации машин, занимающих места для инвалидов

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложил законопроект, который может передать полномочия ГАИ по эвакуации автомобилей, нарушающих правила парковки на местах для инвалидов, региональным властям.

Норму планируется применять только в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и в Подмосковье. Изменения касаются ст. 23.79 КоАП.

Нилов отметил, что данное нововведение позволит быстрее реагировать на нарушения прав граждан с ограниченными возможностями и разгрузит сотрудников Госавтоинспекции. Депутат также выразил мнение, что эти изменения побудят водителей не занимать места для инвалидов и оперативно их освобождать.

Ранее Нилов также предложил ужесточить наказание за незаконное использование знака «Инвалид», позволяющего не платить за парковку, увеличив штраф для физических лиц с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей.

