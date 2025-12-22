Шведский автоконцерн подал заявку на регистрацию нескольких товарных знаков в РФ

Компания Volvo подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в России

Компания Volvo подала заявки на регистрацию ряда товарных знаков в России.

По данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), шведский автопроизводитель хочет запатентовать логотип и название Volvo, а также товарный знак Volvo Penta, который представляет собой отдельную компанию, входящую в Volvo Group и занимающуюся производством судовых и промышленных двигателей.

Заявки были поданы непосредственно компанией из Гетеборга. Эти товарные знаки могут использоваться для продажи как пассажирских, так и грузовых автомобилей, а также двигателей и предоставления услуг по ремонту и техническому обслуживанию.

Однако регистрация товарных знаков в России не свидетельствует о планах компании Volvo вернуться на российский рынок. Это действие, скорее, направлено на защиту авторских прав иностранных автопроизводителей.

Напомним, что Volvo покинула Россию в 2022 году, а в 2023 году шведская компания отключила свои онлайн-сервисы для россиян, включая мобильное приложение Volvo Cars и систему VIDA для диагностики автомобилей и обновления программного обеспечения.

