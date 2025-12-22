Будет ли ажиотаж на авторынке перед Новым годом? Ответ эксперта

Аналитик Целиков: предновогоднего всплеска продаж новых авто не будет

Традиционный рост продаж новых автомобилей в России в преддверии Нового года в 2025 году не наблюдается, заявил руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

За неделю было продано 28,3 тыс. легковых автомобилей, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе (27,4 тыс.). Однако этот показатель ниже, чем за аналогичную неделю прошлого года (минус 1,2%). Это привело к окончанию шестинедельной положительной тенденции в годовом измерении.

Высокие продажи в первую неделю декабря, когда было реализовано 36 тыс. автомобилей, оказались единичным случаем, связанным с регистрацией машин, ввезенных до 1 декабря по льготному утилизационному сбору.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) показал минимальный рост на 0,5%, составив 1,78 тыс. единиц. В годовом выражении продажи LCV сократились на 24,4%.

Рынок тяжелых грузовых автомобилей (HCV, свыше 16 тонн) продолжает сокращаться. За последнюю неделю объем продаж снизился на 7% и составил 1,05 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом падение достигло 28%.

Среднетоннажные грузовики (MCV, от 3 до 16 тонн) стали единственным сегментом с заметным недельным ростом: продажи выросли на 17%. Однако годовая динамика здесь также отрицательная – снижение на 8,2%.

Таким образом, данные свидетельствуют об отсутствии традиционного сезонного роста в преддверии Нового года и общем замедлении автомобильного рынка в декабре, отмечает Целиков.

