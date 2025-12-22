#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Будет ли ажиотаж на авторынке перед Новым годом? Ответ эксперта
22 декабря
Будет ли ажиотаж на авторынке перед Новым годом? Ответ эксперта
Аналитик Целиков: предновогоднего всплеска...
Плюс 2 млн рублей: как изменились цены на машины перед 2026 годом
22 декабря
Плюс 2 млн рублей: как изменились цены на машины перед 2026 годом
Аналитик Мосеев: автопроизводители...
Чем вызван рост автомобильного рынка РФ
22 декабря
Чем вызван рост автомобильного рынка РФ
«Автостат»: дилеры раскрыли причины роста...

Будет ли ажиотаж на авторынке перед Новым годом? Ответ эксперта

Аналитик Целиков: предновогоднего всплеска продаж новых авто не будет

Традиционный рост продаж новых автомобилей в России в преддверии Нового года в 2025 году не наблюдается, заявил руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

За неделю было продано 28,3 тыс. легковых автомобилей, что на 3% больше, чем на предыдущей неделе (27,4 тыс.). Однако этот показатель ниже, чем за аналогичную неделю прошлого года (минус 1,2%). Это привело к окончанию шестинедельной положительной тенденции в годовом измерении.

Высокие продажи в первую неделю декабря, когда было реализовано 36 тыс. автомобилей, оказались единичным случаем, связанным с регистрацией машин, ввезенных до 1 декабря по льготному утилизационному сбору.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) показал минимальный рост на 0,5%, составив 1,78 тыс. единиц. В годовом выражении продажи LCV сократились на 24,4%.

Рынок тяжелых грузовых автомобилей (HCV, свыше 16 тонн) продолжает сокращаться. За последнюю неделю объем продаж снизился на 7% и составил 1,05 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом падение достигло 28%.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Среднетоннажные грузовики (MCV, от 3 до 16 тонн) стали единственным сегментом с заметным недельным ростом: продажи выросли на 17%. Однако годовая динамика здесь также отрицательная – снижение на 8,2%.

Таким образом, данные свидетельствуют об отсутствии традиционного сезонного роста в преддверии Нового года и общем замедлении автомобильного рынка в декабре, отмечает Целиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 1
22.12.2025 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0