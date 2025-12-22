Смертельную «незамерзайку» нашли в продаже: чем грозит покупка

В России вновь выявили опасную «незамерзайку» с метанолом

Метанол является высокотоксичным техническим спиртом. При использовании стеклоомывателя его пары могут проникать в салон автомобиля и вызывать головные боли, тошноту, головокружение и проблемы с зрением.

В соответствии с санитарными нормами содержание метанола в стеклоомывающих жидкостях не должно превышать 0,05%.

Регулярное вдыхание может приводить к хроническим заболеваниям нервной системы и печени. Контакт метанола с кожей, особенно при наличии повреждений, опасен, так как вещество быстро проникает в кровь. При отравлении метанол распадается на формальдегид и муравьиную кислоту, что может вызвать слепоту, кому или даже летальный исход.

В связи с этим использование метанола в стеклоомывающих жидкостях в России запрещено более 25 лет. Крупный маркетплейс объявил о снятии выявленных товаров с продажи. Однако эксперты отмечают, что отсутствие выраженного запаха не гарантирует безопасность, так как метанол и этанол имеют схожий аромат, а токсичность метанола значительно выше.

С 1 сентября 2025 года в России вводится обязательная маркировка антиобледенительных жидкостей, а с 1 декабря запрещена продажа немаркированных остатков. Однако проверки показали, что опасные продукты продолжают поступать к потребителям.

