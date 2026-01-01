#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Buick Electra Encasa
1 января
Настоящая «вилла на колесах»: представлен очень крутой американский минивэн
Buick представил флагманский минивэн Electra...
Xiaomi YU7
1 января
Шумоизоляция этого «китайца» оказалась лучше, чем у Mercedes-Maybach
Xiaomi YU7 Max превзошел Mercedes-Maybach...
Ford F-150 Raptor R
1 января
Суровый американский внедорожник получил особую мощную версию
Ford F-150 Raptor R с дополнительным...

Настоящая «вилла на колесах»: представлен очень крутой американский минивэн

Buick представил флагманский минивэн Electra Encasa по цене от 4,8 млн рублей

В Китае прошла премьера нового минивэна Buick Electra Encasa, который производитель называет «флагманским минивэном класса виллы».

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Модель оборудована адаптивными LED-фарами, скрытыми дверными ручками и жестовым управлением для сдвижных дверей. Аэродинамическое сопротивление составляет 0,258, а длина автомобиля достигает 5260 мм при колесной базе 3160 мм.

Салон Electra Encasa оформлен в премиальном стиле. На передней панели расположены три крупных экрана: 10,25 дюймов для приборной панели, 16,3 дюйма для медиасистемы и такой же дисплей для переднего пассажира. Также присутствует 50-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 21-дюймовый 4К экран для задних пассажиров.

Buick Electra Encasa
Buick Electra Encasa
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В отделке используется кожа наппа, предлагаются кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Аудиосистема Bose включает 16 динамиков.

Основное внимание уделяется второму ряду с креслами «нулевой гравитации», которые автоматически настраивают оптимальную посадку и могут превращаться в «шезлонги». Для удобства пассажиров предусмотрены складывающиеся столики и отдельная климатическая система с поддержкой влажности 40–60%.

Buick Electra Encasa
Buick Electra Encasa

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Electra Encasa оснащен гибридной системой с 1,5-литровым двигателем, двумя электромоторами и батареей на 40,9 кВтч. Общая мощность достигает 620 л.с. и 775 Н·м, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Запас хода на электричестве составляет 224 км (по стандарту CLTC), а общий – 1320 км.

Автомобиль также оснащен продвинутым комплексом автономного вождения, включающим лидар, радары, 12 ультразвуковых датчиков и 7 камер, что облегчает движение в городе и на трассе, а также автоматическую парковку. Стоимость Buick Electra Encasa начинается от 440-470 тыс. юаней (4,8-5,1 млн рублей).

Buick Electra Encasa
Buick Electra Encasa
Buick Electra Encasa
Buick Electra Encasa
Buick Electra Encasa
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 16
01.01.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0