Настоящая «вилла на колесах»: представлен очень крутой американский минивэн

Buick представил флагманский минивэн Electra Encasa по цене от 4,8 млн рублей

В Китае прошла премьера нового минивэна Buick Electra Encasa, который производитель называет «флагманским минивэном класса виллы».

Рекомендуем Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Модель оборудована адаптивными LED-фарами, скрытыми дверными ручками и жестовым управлением для сдвижных дверей. Аэродинамическое сопротивление составляет 0,258, а длина автомобиля достигает 5260 мм при колесной базе 3160 мм.

Салон Electra Encasa оформлен в премиальном стиле. На передней панели расположены три крупных экрана: 10,25 дюймов для приборной панели, 16,3 дюйма для медиасистемы и такой же дисплей для переднего пассажира. Также присутствует 50-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 21-дюймовый 4К экран для задних пассажиров.

Buick Electra Encasa

В отделке используется кожа наппа, предлагаются кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Аудиосистема Bose включает 16 динамиков.

Основное внимание уделяется второму ряду с креслами «нулевой гравитации», которые автоматически настраивают оптимальную посадку и могут превращаться в «шезлонги». Для удобства пассажиров предусмотрены складывающиеся столики и отдельная климатическая система с поддержкой влажности 40–60%.

Buick Electra Encasa

Electra Encasa оснащен гибридной системой с 1,5-литровым двигателем, двумя электромоторами и батареей на 40,9 кВт⋅ч. Общая мощность достигает 620 л.с. и 775 Н·м, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды. Запас хода на электричестве составляет 224 км (по стандарту CLTC), а общий – 1320 км.

Автомобиль также оснащен продвинутым комплексом автономного вождения, включающим лидар, радары, 12 ультразвуковых датчиков и 7 камер, что облегчает движение в городе и на трассе, а также автоматическую парковку. Стоимость Buick Electra Encasa начинается от 440-470 тыс. юаней (4,8-5,1 млн рублей).

«За рулем» можно читать и в MAX