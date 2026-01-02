#
Почему чересчур бережная эксплуатация губительна для автомобиля? Ответ эксперта

Редкая эксплуатация автомобиля вредна для двигателя, как и чрезмерные нагрузки

Редкая и спокойная эксплуатация не всегда приводит к увеличению ресурса двигателя.

Долгие поездки на минимальных оборотах могут изменить настройки адаптивных систем, а также привести к образованию отложений в каналах двигателя. В современных турбомоторах это может вызвать раннее зажигание топливной смеси.

Кроме того, детонация, происходящая до достижения поршнем верхней мертвой точки, может привести к повреждениям цилиндропоршневой группы.

В то же время активная езда также ускоряет износ узлов автомобиля, повышает тепловую нагрузку и может привести к преждевременному ремонту. Частые разгоны до высоких оборотов и резкие торможения создают повышенные нагрузки на двигатель и трансмиссию.

По словам бывшего механика дилерского центра Opel Александра Чермицина, машины спроектированы для работы в различных режимах. Он подчеркивает, что механизмы подвергаются более быстрому износу при постоянной эксплуатации в одном стиле, независимо от того, является он агрессивным или, наоборот, слишком осторожным.

Специалисты отмечают, что оптимальным стилем вождения является ровная и предсказуемая манера с редкими, но уместными эпизодами повышения нагрузки. Это помогает снизить риск образования отложений и обеспечивает правильную работу двигателя и трансмиссии.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:кадр из м/ф «Зверополис»
02.01.2026 
