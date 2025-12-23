Камеры на водных объектах: новые правила и скорые изменения

Правительство России предложило установить камеры на водных объектах для контроля правил судоходства

Камеры фотовидеофиксации, уже используемые на автомобильных дорогах, могут быть установлены и на водных объектах, таких как реки и водохранилища.

Это следует из законопроекта, предложенного Правительством России. Кабмин хочет изменить Кодекс административных правонарушений, добавив статьи о применении камер к нарушителям правил безопасности на воде.

Также предполагается обновить Кодекс внутреннего водного транспорта, добавив статью о стационарных специальных технических средствах с функциями фото- и видеосъемки для фиксации нарушений судоходства. Установку камер на водных магистралях будут организовывать регионы, которые также смогут принимать решения о их демонтаже.

Согласно законопроекту, информация о размещении камер, контролируемых участках водных путей и фиксируемых правонарушениях будет доступна для всех на официальном сайте уполномоченного органа.

Ранее в Москве камеры начали фиксировать новые виды нарушений правил дорожного движения, связанных с остановками, которые мешают движению.

