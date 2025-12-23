#
Зимняя мойка автомобиля: 5 важных нюансов, которые нужно знать

Хотите сохранить кузов машины зимой? Узнайте, как правильно ее помыть

Для многих водителей мойка автомобиля зимой связана с риском. Тем не менее, при соблюдении определенных правил можно помыть машину без вреда для нее.

Опасения по поводу замерзания воды и повреждения лакокрасочного покрытия не всегда оправданны. Основные причины для зимней мойки заключаются в защите от коррозии, а также в улучшении видимости и состояния колес.

Оптимальные условия для мойки – это теплые боксы. Если такое невозможно, то мыть авто следует на улице при температуре не ниже нуля. Хороший вариант – автосервисы. Лучше всего для автомобиля будет мойка во время оттепели, когда реагентов на дорогах особенно много, а наибольший эффект от мойки достигается после снегопадов, частично удаляющих грязь и соль с кузова.

Частота мойки зависит от условий: в слякоть – каждые 5-7 дней, при морозах – раз в 10-14 дней.

Негативных последствий от зимней мойки можно избежать, если прогреть мотор и использовать теплую воду, избегая горячей. После мытья важно продуть уплотнители и стекла, а также убрать влагу из салона.

После окраски кузова мыть машину следует только по необходимости и не ранее чем через 30 дней.

Правильно ухаживая за автомобилем зимой, вы сможете сохранить его в хорошем состоянии и продлить срок службы.

Источник:  Autonews.ru
Весточкин Ефим
Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
23.12.2025 
Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
