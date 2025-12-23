#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jaguar F-Pace SVR
23 декабря
Jaguar простился с ДВС: подробности
В Англии Jaguar выпустил последний автомобиль с...
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси
23 декабря
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси
В Госдуме предложили таксистам получать полис...
Как не получить штраф за елку: советы юриста
23 декабря
Как не получить штраф за елку: советы юриста
Юрист Кырлан рассказал, как без штрафа срубить,...

Российские дальнобойщики создали свой чат в популярном мессенджере

В MAX появился чат для общения дальнобойщиков со всей России

В мессенджере МАХ появился чат, предназначенный для общения и обмена опытом между дальнобойщиками со всей России.

Рекомендуем
Эти вопросы инспектора ДПС можно игнорировать. Даже в праздники

Участники данного чата делятся своими дорожными историями, увлекаются караоке, выкладывают рисунки своих детей и обсуждают лучшие шашлычные на трассах.

Один из самых популярных постов в последнее время – это история о коте, которого водитель решил взять на работу в качестве экспедитора.

Дальнобойщики также делятся повседневными моментами из своей жизни в пути.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Они показывают наклейки на своих фурах, рассказывают о талисманах, которые сопровождают их, будь то «счастливый» носок или банка с солеными огурцами.

В чате также публикуются личные истории из рейсов.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 17
23.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0