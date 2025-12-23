Российские дальнобойщики создали свой чат в популярном мессенджере

В MAX появился чат для общения дальнобойщиков со всей России

В мессенджере МАХ появился чат, предназначенный для общения и обмена опытом между дальнобойщиками со всей России.

Участники данного чата делятся своими дорожными историями, увлекаются караоке, выкладывают рисунки своих детей и обсуждают лучшие шашлычные на трассах.

Один из самых популярных постов в последнее время – это история о коте, которого водитель решил взять на работу в качестве экспедитора.

Дальнобойщики также делятся повседневными моментами из своей жизни в пути.

Они показывают наклейки на своих фурах, рассказывают о талисманах, которые сопровождают их, будь то «счастливый» носок или банка с солеными огурцами.

В чате также публикуются личные истории из рейсов.

