Недорогой и надежный японский кроссовер снова доступен в России: называем цены

В РФ возобновили продажи новых Mitsubishi ASX по цене от 2,25 млн рублей

Для покупателей, ищущих недорогой проверенный кроссовер в России и не желающих платить за новый утильсбор, идеальным выбором может стать компактный Mitsubishi ASX.

Этот автомобиль, в основном, поставляется из ОАЭ и представлен на одном из классифайдов по цене от 2 251 800 рублей. В Омске предлагается базовая комплектация Basic с передним приводом и 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором в паре с вариатором. Также доступны другие комплектации, включая Medium Line с разными типами привода, а также топовые Highline и Prime Edition.

В Воронеже аналогичный ASX можно заказать за 2 400 000 рублей,, а в Волгограде предложен кроссовер за 2 520 000 рублей, который дополняет комплект топовых функций, таких как бесключевой доступ и панорамная крыша.

В Москве цена на переднеприводный ASX в максимальной комплектации не ниже 2 550 000 рублей, полноприводные версии стоят от 2 800 000 рублей. В Санкт-Петербурге цены начинаются с 2 899 500 рублей, а во Владивостоке – от 2 600 000 рублей. Авто из наличия стоят дороже: в Тюмени переднеприводные кроссоверы оцениваются в 3 079 000 рублей, а в Екатеринбурге полноприводный ASX – в 3 100 000 рублей.

Высокие цены наблюдаются на новые полноприводные Mitsubishi ASX, собранные в Японии. В Краснодаре они стоят 3 690 000 рублей, а в Иркутске – 3 890 000 рублей. Все предложенные кроссоверы имеют одинаковый 2,0-литровый 150-сильный двигатель и вариатор.

Mitsubishi ASX

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

