Недорогой и надежный японский кроссовер снова доступен в России: называем цены

В РФ возобновили продажи новых Mitsubishi ASX по цене от 2,25 млн рублей

Для покупателей, ищущих недорогой проверенный кроссовер в России и не желающих платить за новый утильсбор, идеальным выбором может стать компактный Mitsubishi ASX.

Этот автомобиль, в основном, поставляется из ОАЭ и представлен на одном из классифайдов по цене от 2 251 800 рублей. В Омске предлагается базовая комплектация Basic с передним приводом и 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором в паре с вариатором. Также доступны другие комплектации, включая Medium Line с разными типами привода, а также топовые Highline и Prime Edition.

В Воронеже аналогичный ASX можно заказать за 2 400 000 рублей,, а в Волгограде предложен кроссовер за 2 520 000 рублей, который дополняет комплект топовых функций, таких как бесключевой доступ и панорамная крыша.

В Москве цена на переднеприводный ASX в максимальной комплектации не ниже 2 550 000 рублей, полноприводные версии стоят от 2 800 000 рублей. В Санкт-Петербурге цены начинаются с 2 899 500 рублей, а во Владивостоке – от 2 600 000 рублей. Авто из наличия стоят дороже: в Тюмени переднеприводные кроссоверы оцениваются в 3 079 000 рублей, а в Екатеринбурге полноприводный ASX – в 3 100 000 рублей.

Высокие цены наблюдаются на новые полноприводные Mitsubishi ASX, собранные в Японии. В Краснодаре они стоят 3 690 000 рублей, а в Иркутске – 3 890 000 рублей. Все предложенные кроссоверы имеют одинаковый 2,0-литровый 150-сильный двигатель и вариатор.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Ранее «За рулем» сообщал, как изменились цены на машины перед 2026 годом.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
23.12.2025 
Фото:Mitsubishi
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
