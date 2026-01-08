Kia заменит электрический пикап на гибридный Telluride

Показали рендеры гибридного пикапа Kia, а будущее электропикапа – под вопросом

На фоне экономических вызовов и охлаждения спроса на электромобили Kia рассматривает переход от проекта рискованного электрического пикапа к более прагматичной модели на базе бестселлера Telluride.

Изначальная идея создания собственного электрического пикапа столкнулась с ростом издержек из-за высоких таможенных пошлин на сталь и алюминий из Южной Кореи, что сделало целевую себестоимость недостижимой, особенно для и так дорогого сегмента электрогрузовиков.

Параллельно на рынке США наметилось охлаждение интереса к электромобилям после сокращения федеральных льгот. А ведь именно на этом рынке пикапы пользуются большой популярностью.

Пикап Kia (рендер)

В этих условиях привлекательной и менее рискованной альтернативой новому пикапу становится концепт пикапа на базе культового кроссовера Telluride. Эта идея пока не принята окончательно, но цифровой рендер модели уже представил художник, работающий под псевдонимом Theottle.

Пикап Kia (рендер)

Такой подход позволит Kia использовать проверенные временем преимущества: огромную популярность Telluride в Северной Америке, готовые гибридные и бензиновые силовые установки, а также налаженные цепочки поставок и сборки непосредственно в США, что резко снизит зависимость от импортных пошлин.

Этот шаг обещает бренду более быстрый и безопасный выход на конкурентный рынок среднеразмерных пикапов.

