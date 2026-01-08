#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Роботакси Zoox в Сан-Франциско, май 2025 года
8 января
Хотите покататься на роботакси? Вот и мы нет...
Компания Amazon Zoox отозвала свои роботакси...
Этот японский автомобиль получил чудо-сиденье для пожилых людей
8 января
Этот японский автомобиль получил чудо-сиденье для пожилых людей
Maruti Suzuki Wagon R оснастили функцией...
Интерьер Toyota Corolla Cross
8 января
Новый кроссовер Toyota привезли в Россию с ценой чуть дороже 2 млн рублей
Toyota Corolla Cross из Японии и КНР продаются...

Kia заменит электрический пикап на гибридный Telluride

Показали рендеры гибридного пикапа Kia, а будущее электропикапа – под вопросом

На фоне экономических вызовов и охлаждения спроса на электромобили Kia рассматривает переход от проекта рискованного электрического пикапа к более прагматичной модели на базе бестселлера Telluride.

Рекомендуем
Крутой внедорожник СССР — его можно встретить на дорогах до сих пор

Изначальная идея создания собственного электрического пикапа столкнулась с ростом издержек из-за высоких таможенных пошлин на сталь и алюминий из Южной Кореи, что сделало целевую себестоимость недостижимой, особенно для и так дорогого сегмента электрогрузовиков.

Параллельно на рынке США наметилось охлаждение интереса к электромобилям после сокращения федеральных льгот. А ведь именно на этом рынке пикапы пользуются большой популярностью.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Пикап Kia (рендер)
Пикап Kia (рендер)

В этих условиях привлекательной и менее рискованной альтернативой новому пикапу становится концепт пикапа на базе культового кроссовера Telluride. Эта идея пока не принята окончательно, но цифровой рендер модели уже представил художник, работающий под псевдонимом Theottle.

Пикап Kia (рендер)
Пикап Kia (рендер)

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Такой подход позволит Kia использовать проверенные временем преимущества: огромную популярность Telluride в Северной Америке, готовые гибридные и бензиновые силовые установки, а также налаженные цепочки поставок и сборки непосредственно в США, что резко снизит зависимость от импортных пошлин.

Этот шаг обещает бренду более быстрый и безопасный выход на конкурентный рынок среднеразмерных пикапов.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  KCB
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Theottle
Количество просмотров 8
08.01.2026 
Фото:Theottle
Поделиться:
Оцените материал:
0