Биба и Боба: два руля и ни одного ремня
В Омске через видеокамеры на улице Шаронова были выявлены два незадачливых шутника, попавших на штрафы за непристегнутый ремень.
Как сообщила городская Госавтоинспекция, в ходе анализа данных с камеры выяснилось, что в салоне Hyundai Accent помимо водителя находился пассажир, в руках у которого находилось второе рулевое колесо. Однако не только эта особенность привлекала внимание полицейских: оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому в адрес собственника было направлено уведомление о двух штрафах статье 12.6 КоАП РФ.
При этом в ГАИ отметили, что «всевозможные формы развлечений за рулем могут быть расценены как небезопасные и противоречащие ПДД».
Напомним, современные камеры способны фиксировать непристегнутые ремни безопасности и у водителя, и у пассажиров. Впервые данное нарушение со стороны пассажира было зафиксировано через камеру в 2024 году. Штраф водителю за непристегнутый ремень безопасности составляет 1500 рублей, а пассажиру – 500 рублей.
