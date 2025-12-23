#
23 декабря
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси
Власти РФ предложили решение проблемы со страховкой в такси

В Госдуме предложили таксистам получать полис ОСГОП до разрешения на работу

В Госдуму поступил законопроект от заксобрания Кировской области, который предлагает обязательное подтверждение наличия полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОП) для перевозчиков легковым такси на этапе получения разрешения на работу.

В настоящее время договор ОСГОП оформляется после получения разрешения на перевозку пассажиров. Предложенные изменения коснутся статьи 7 федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» и статьи 5 федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации».

Авторы инициативы предлагают требовать оформления страховки до подачи заявления на получение разрешения, при этом данные о страховке должны вноситься в региональный реестр перевозчиков.

Это направлено на устранение правовой неопределенности, которая позволяет недобросовестным перевозчикам получать разрешения без действующих договоров ОСГОП, что снижает защиту пассажиров.

В Кировской области, по данным инициаторов, из 1,9 тысячи действующих разрешений лишь у 85 перевозчиков подтверждено наличие договора страхования, в то время как значительное число данных о страховке отсутствует или является недостоверным.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
