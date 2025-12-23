Какие новогодние украшения на автомобилях могут привести к проблемам с ГАИ?

Что не допускается в новогоднем «тюнинге» автомобилей — советы юристов

В преддверии Нового года автомобилисты по всей России украшают свои машины гирляндами, наклейками и игрушками. Но даже незначительные украшения могут привести к штрафам и лишению прав.

Рекомендуем Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Госавтоинспекция неоднократно подчеркивала, что гирлянды можно использовать, но они должны быть надежно закреплены. Декор не должен мешать работе дворников и стеклоочистителей. За ухудшение обзора из-за украшений грозит штраф в размере 500 рублей по ст. 12.5 или 12.20 КоАП.

Автоюрист Лев Воропаев предупреждает, что стоит избегать установки иллюминации, так как это может привести к серьезным последствиям.

«Запрещены любые светоотражающие и световые приборы – особенно на передней части автомобиля – которые не соответствуют цвету огней, предусмотренных заводом-изготовителем. Например, красные цвета. За это предусмотрено лишение права управления транспортом на срок до одного года», – предупредил Воропаев.

Если регистрационный номер автомобиля случайно прикрыт мишурой, это может быть квалифицировано как сокрытие номера. Наказание за первое правонарушение – лишение прав до трех месяцев, за повторное – до полутора лет. Также Воропаев предостерег от украшения крыши автомобиля мишурой, что также является нарушением.

Сергей Радько из движения «Свобода выбора» добавил, что установка на крышу машины новогодней елки также может быть расценена как нарушение. По закону груз должен быть правильно закреплен.

Радько рекомендует избегать украшений красного и синего цветов и использовать небольшие наклейки. Воропаев считает, что лучше вообще не украшать автомобиль. Если хочется добавить декор, можно сделать это аккуратно внутри машины, чтобы это не мешало обзору.

В Москве общественный транспорт активно украшают в преддверии праздников. На маршруты вышли 50 электробусов с гирляндами и 62 трамвая с новогодними украшениями.

В 2020 году ГАИ выразила беспокойство по поводу этих украшений, но в Мосгортрансе заявили, что оформление соответствует требованиям. После изучения аргументов ГАИ решила отменить штрафы.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте