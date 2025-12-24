Самый экономичный Volkswagen Passat скоро выйдет на рынок: подробности
В 2026 году в Китае начнутся продажи нового Volkswagen Passat ePro.
Главной особенностью автомобиля является электрификация. Под капотом будет установлена подключаемая гибридная силовая установка. Мощность 1,5-литрового мотора EA211 EVO II составит 129 л.с., а электромотор добавит 197 л.с.
Тяговая батарея емкостью 22 кВт·ч позволит преодолеть около 150 км на чистом электричестве (по циклу CLTC), а общий запас хода достигнет приблизительно 1300 км.
Длина Volkswagen Passat ePro составит 5017 мм, колесная база – 2871 мм.
Автомобиль будет оснащен тремя экранами на передней панели: цифровая панель приборов с диагональю 10,3 дюйма для водителя и медиасистемой с диагональю 12,9 дюйма. Третий экран будет размещен перед передним пассажиром. В дизайне экстерьера и интерьера Passat ePro нет значительных отличий от стандартного бензинового Passat Pro.
