Самый экономичный Volkswagen Passat скоро выйдет на рынок: подробности

Гибридный седан Volkswagen Passat ePro будет иметь запас хода 1300 км

В 2026 году в Китае начнутся продажи нового Volkswagen Passat ePro.

Volkswagen Passat ePro
Volkswagen Passat ePro

Главной особенностью автомобиля является электрификация. Под капотом будет установлена подключаемая гибридная силовая установка. Мощность 1,5-литрового мотора EA211 EVO II составит 129 л.с., а электромотор добавит 197 л.с.

Тяговая батарея емкостью 22 кВт·ч позволит преодолеть около 150 км на чистом электричестве (по циклу CLTC), а общий запас хода достигнет приблизительно 1300 км.

Volkswagen Passat ePro
Volkswagen Passat ePro
Длина Volkswagen Passat ePro составит 5017 мм, колесная база – 2871 мм.

Интерьер Volkswagen Passat ePro
Интерьер Volkswagen Passat ePro

Автомобиль будет оснащен тремя экранами на передней панели: цифровая панель приборов с диагональю 10,3 дюйма для водителя и медиасистемой с диагональю 12,9 дюйма. Третий экран будет размещен перед передним пассажиром. В дизайне экстерьера и интерьера Passat ePro нет значительных отличий от стандартного бензинового Passat Pro.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 21
24.12.2025 
Фото:Autohome
