Самый экономичный Volkswagen Passat скоро выйдет на рынок: подробности

Гибридный седан Volkswagen Passat ePro будет иметь запас хода 1300 км

В 2026 году в Китае начнутся продажи нового Volkswagen Passat ePro.

Volkswagen Passat ePro

Рекомендуем Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Главной особенностью автомобиля является электрификация. Под капотом будет установлена подключаемая гибридная силовая установка. Мощность 1,5-литрового мотора EA211 EVO II составит 129 л.с., а электромотор добавит 197 л.с.

Тяговая батарея емкостью 22 кВт·ч позволит преодолеть около 150 км на чистом электричестве (по циклу CLTC), а общий запас хода достигнет приблизительно 1300 км.

Volkswagen Passat ePro

Длина Volkswagen Passat ePro составит 5017 мм, колесная база – 2871 мм.

Интерьер Volkswagen Passat ePro

Автомобиль будет оснащен тремя экранами на передней панели: цифровая панель приборов с диагональю 10,3 дюйма для водителя и медиасистемой с диагональю 12,9 дюйма. Третий экран будет размещен перед передним пассажиром. В дизайне экстерьера и интерьера Passat ePro нет значительных отличий от стандартного бензинового Passat Pro.

«За рулем» можно читать и в Телеграм