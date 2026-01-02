На российском рынке появится просторный минивэн дешевле 2 млн рублей

BAW анонсировала выход гибридного минивэна M8 на российский рынок

BAW планирует выпустить минивэн M8 на российский рынок. Модель была запущена в Китае в начале декабря 2025 года.

Рекомендуем Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

BAW M8 использует гибридную систему, где бензиновый двигатель объемом 1,5 литра служит исключительно для зарядки аккумулятора на 46 кВт·ч. Максимальный запас хода составляет 1050 километров, а пиковая мощность электродвигателя – 231 л.с.

Минивэн имеет длину 5317 мм, ширину 1870 мм и высоту 1955 мм, а расстояние между осями составляет 3200 мм.

BAW M8

Салон с конфигурацией 2+2+3 вмещает семь человек.

Ожидается, что авто будет оснащено виртуальной панелью приборов, медиасистемой с большим экраном, беспроводной зарядкой для смартфонов и комфортабельными «капитанскими» креслами на втором ряду.

Цены на BAW M8 в Китае колеблются от 159,8 до 229,8 тысячи юаней (примерно от 1,79 до 2,58 миллиона рублей), что делает его одним из самых доступных минивэнов. Стоимость на российском рынке пока не определена.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube