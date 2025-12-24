#
24 декабря
Как продлить жизнь современного турбированного мотора? Есть ответ!
Навстречу безопасности: китайский автогигант построил огромный комплекс
Новый семейный минивэн получит уникальную технологию и станет очень безопасным

Luxeed V9 оснастят «шлемной» подушкой безопасности и автовозвратом сидений

Минивэн Luxeed V9 станет первым серийным автомобилем с инновационной «шлемной» подушкой безопасности.

По информации китайских инсайдеров, в случае аварии сиденья Luxeed V9 автоматически возвращаются в безопасное положение, после чего «шлемная» подушка срабатывает одновременно с боковыми эйрбэгами.

Это обеспечивает дополнительную защиту головы и верхней части тела пассажиров. Официального подтверждения от производителя еще не поступало.

Технология была впервые представлена в 2023 году компанией Yanfeng Automotive Interior Systems. Она включает экстренный возврат сидений в вертикальное положение по сигналам системы помощи водителю (ADAS) для снижения нагрузки на спину.

«Шлемная» подушка безопасности
Luxeed V9 построен на модульной платформе E0X (E0X-L) от Chery и имеет длину более 5,3 метра. Ожидается, что модель будет оснащена 800-вольтной электрической архитектурой и системами помощи водителю Huawei Qiankun ADS, предлагающими автономное вождение уровня L3. Она будет доступна в электрических и гибридных версиях с батареями от CATL.

Luxeed V9

Luxeed была создана в 2023 году в рамках альянса HIMA. В настоящее время линейка моделей включает седан S7 и кроссовер R7 с электрическими и гибридными двигателями. По данным China EV DataTracker, с января по ноябрь 2025 года под маркой Luxeed был реализован 81 391 автомобиль.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Yanfeng
24.12.2025 
