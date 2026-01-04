Юрист назвал самый бесполезный дорожный знак

Юрист Славнов предложил убрать с улиц знак «Остановка запрещена, работает эвакуатор»

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов выразил мнение, что через год на российских дорогах может возникнуть проблема визуального перегруза из-за большого числа дорожных знаков.

Он отметил, что с 1 января 2026 года планируется введение более 60 новых знаков и табличек согласно обновленному ГОСТу. Славнов обратил внимание на существующее дублирование информации, приводя в пример знаки «Остановка запрещена, работает эвакуатор», которые можно увидеть при большинстве въездов в Москву.

Он также упомянул избыточность с синими знаками разметки для платных парковок, подчеркнув, что сегодня это оправдано, так как на фоне российских погодных условий разметка может быть неразличима из-за снега и износа. В то же время, эксперт считает, что в будущем решением проблемы станет цифровизация.

Комментарий эксперта

Дмитрий Славнов, юрист:

– На какое-то время дублирующие знаки, возможно на пять лет, оставлять необходимо. Затем мы сможем полагаться на навигаторы и телефоны, которые будут подсказывать, оплачивается ли парковка и где именно мы находимся.

Он также предложил радикально упростить систему, убрав знак «Остановка запрещена, работает эвакуатор», а вместо него внедрив правило, по которому «останавливаться можно только там, где есть парковка или разметка для остановки».

