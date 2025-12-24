#
Эксперт объяснил, почему даже советский опыт не помог наладить массовое производство АКП для легковых машин
24 декабря
24 декабря
Кто будет бесплатно ездить по платным трассам в 2026 году
24 декабря
Навстречу безопасности: китайский автогигант построил огромный комплекс

Компания Geely открыла крупнейший в мире центр тестирования безопасности авто

В Китае стартовал Geely Safety Centre – самый крупный в мире центр по тестированию безопасности автомобилей. По информации пресс-службы компании, в проект было вложено более 2 миллиардов юаней.

Geely Safety Centre установил пять рекордов Гиннесса, включая крупнейшую лабораторию автомобильной безопасности площадью 81,9 тысячи квадратных метров, самую длинную крытую трассу для краш-тестов длиной 293,39 метра и крупнейший аэродинамический туннель площадью 28,5 тысячи квадратных метров.

Лаборатория предлагает уникальные возможности для краш-тестов на углах столкновения от 0 до 180 градусов на площади 12,7 тысячи квадратных метров. Всего предусмотрено 27 видов испытаний, что позволяет всесторонне проверить безопасность транспортных средств.

Отдельное внимание уделяется кибербезопасности и влиянию новых технологий на здоровье человека. В специальном отделе Golden Nose осуществляется обнаружение вредных веществ и неприятных запахов.

Генеральный директор Geely Auto Group Джерри Ган отметил, что безопасность всегда была главным приоритетом компании. Открытие нового центра является важным шагом в эру интеллектуальных автомобилей и установит новые стандарты в области безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.

Источник:  пресс-служба Geely
Ушакова Ирина
Фото:Geely
24.12.2025 
Фото:Geely
