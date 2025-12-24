Японский автогигант зарегистрировал три товарных знака в России
Компания Toyota зарегистрировала в России три новых товарных знака: Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris, следует из электронной базы данных Роспатента.
Заявки на регистрацию были поданы в марте 2025 года, и положительное решение было принято в декабре того же года.
Теперь Toyota может возобновить продажи автомобилей и запчастей в России. Напомним, что производство автомобилей в стране было прекращено в 2022 году.
На российском рынке представлена компания ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка компании сократилась почти в 47 раз, с 332 млрд до 7,2 млрд рублей. По итогам прошлого года прибыль составила 2,5 млрд рублей.
