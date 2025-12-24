#
Toyota Camry
24 декабря
Японский автогигант зарегистрировал три товарных знака в России
Как продлить жизнь современного турбированного мотора? Есть ответ!
24 декабря
Geely Preface
24 декабря
Навстречу безопасности: китайский автогигант построил огромный комплекс
Японский автогигант зарегистрировал три товарных знака в России

Toyota продлила права на товарный знак Camry в России до 2035 года

Компания Toyota зарегистрировала в России три новых товарных знака: Camry, Toyota Urban Cruiser и Toyota Yaris, следует из электронной базы данных Роспатента.

Заявки на регистрацию были поданы в марте 2025 года, и положительное решение было принято в декабре того же года.

Теперь Toyota может возобновить продажи автомобилей и запчастей в России. Напомним, что производство автомобилей в стране было прекращено в 2022 году.

На российском рынке представлена компания ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка компании сократилась почти в 47 раз, с 332 млрд до 7,2 млрд рублей. По итогам прошлого года прибыль составила 2,5 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
24.12.2025 
Фото:Toyota
