Вместо тостов и шампанского — за рулем: как вся Россия благодарит тех, кто спасает наш Новый год

Пока мы выбираем наряды и режем оливье, эти люди работают, чтобы мы успели к любимым. Сервис Drivee запустил трогательную акцию «Спасибо», которая объединила тысячи сердец по всей стране.

Декабрь для большинства из нас — это предвкушение праздника, но для водителей такси это самое «горячее» время. В то время как мы спешим на корпоративы, везем подарки детям или пытаемся успеть в аэропорт, чтобы встретить бой курантов в другом городе, водители остаются нашими невидимыми помощниками. Именно они помогают сохранить спокойствие в предновогодней суете и добраться до цели вовремя.

В этом году сервис для заказа такси Drivee решил восстановить справедливость и напомнить, что за рулем каждого автомобиля человек, который тоже мечтает о празднике, но выбирает помогать другим. Масштабный проект «Спасибо водителям, которые везут нам Новый год» объединил более тысячи искренних историй и пожеланий от пассажиров со всей России.

Из приложения — на главные экраны страны

Проект получился по-настоящему вдохновляющим. Жители десятков городов делились не просто дежурными поздравлениями, а реальными историями о том, как водители выручали их в самых сложных ситуациях: возвращали забытые подарки, успокаивали перед важными встречами и становились настоящими «новогодними волшебниками».

Кульминацией акции стал запуск огромных медиафасадов в Сочи. Выбор пал на главный курорт страны неслучайно, именно здесь в праздники нагрузка на таксистов возрастает в разы. Теперь, проезжая по залитым огнями улицам, водители видят на экранах не рекламу, а теплые слова благодарности от своих пассажиров.

Больше, чем просто работа

Помимо уличных экранов, волна тепла докатилась до каждого адресата, все водители, сотрудничающие с сервисом, получили собранные поздравления в виде уведомлений, а также их можно посмотреть по ссылке.

«Невозможно переоценить вклад тех, кто помогает нам успевать на рейсы, забирать детей из школ и не пропускать важные встречи. Такси — это часть нашего быта, которую мы часто воспринимаем как должное. В эти праздничные дни нам особенно хотелось сказать "спасибо" за выдержку и профессионализм. Ведь именно водители помогают нам встретить Новый год без лишнего стресса», — отмечает Том Соулфул, PR-директор Drivee.

Искусство быть добрее

Эта акция не просто про такси. Она про культуру взаимного уважения и умение замечать труд тех, кто находится рядом. В этом году, садясь в такси, чтобы поехать к друзьям или близким, не забудьте просто улыбнуться и сказать водителю пару добрых слов. Ведь иногда простое «спасибо» способно создать новогоднее настроение лучше любого фейерверка.

