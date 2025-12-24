#
24 декабря
24 декабря
24 декабря
Опасность пожара в Hyundai: объявлена отзывная кампания

Hyundai отзывает более 51 тысячи машин из-за угрозы короткого замыкания

Hyundai объявила об отзыве 51 587 автомобилей в США из-за возможного короткого замыкания.

Как сообщил регулятор NHTSA, причиной стало вероятное неправильное подключение жгута проводов прицепа. Это может вызвать возгорание.

Владельцам рекомендовали парковать машины подальше от зданий до устранения дефекта. В дилерских центрах бесплатно заменят проблемный жгут проводов.

Ранее Hyundai отзывала 135 386 Santa Fe, где из-за неверной установки стартера также была угроза короткого замыкания и пожара.

Подобные меры безопасности предпринимаются для предотвращения инцидентов и угрозы жизни владельцев автомобилей.

Источник:  Autonews.ru
Весточкин Ефим
Фото:PxHere
24.12.2025 
