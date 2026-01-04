Как быть с брошенным во дворе автомобилем

Юрист Соловьёв рассказал, что делать с брошенной во дворе машиной

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в разговоре заявил, что самостоятельно передвигать или утилизировать брошенную машину незаконно, даже если она сильно повреждена или разукомплектована.

Комментарий эксперта

Иван Соловьев, юрист:

– Любая, даже самая сгнившая и разукомплектованная машина, — это всё равно имущество, его изымать можно только по решению суда...

Не забываем про ст. 166 УК, которая предусматривает ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Специалист отметил, что наличие государственных номеров указывает на конкретного владельца, и только он может сдвинуть машину с места. Если автомобиль без номеров или явно брошен (спущенные колёса, грязь, разбитые стекла), можно предпринять несколько шагов.

Первое – попытаться найти владельца и договориться с ним. Если это невозможно или владелец отказывается убирать авто, нужно подать письменные заявления с фотографиями в полицию, управляющую компанию, товарищество собственников жилья и администрацию.

Соловьёв объяснил, что администрация обязана направить специальную комиссию для проверки автомобиля на месте. Если машина признана брошенной, комиссия взаимодействует с ГИБДД для поиска владельца.

В случае если собственник не найден, вопрос решается в суде. Суд может постановить снятие машины с учёта и её утилизацию на специализированной свалке.

Юрист также подчеркнул, что если автомобиль припаркован с нарушением правил (на тротуаре или газоне), следует обратиться в полицию. В таких случаях ГИБДД имеет право эвакуировать машину на штрафстоянку.

