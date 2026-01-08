Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Роботакси Zoox в Сан-Франциско, май 2025 года
8 января
Хотите покататься на роботакси? Вот и мы нет...
Компания Amazon Zoox отозвала свои роботакси...
Этот японский автомобиль получил чудо-сиденье для пожилых людей
8 января
Этот японский автомобиль получил чудо-сиденье для пожилых людей
Maruti Suzuki Wagon R оснастили функцией...
Интерьер Toyota Corolla Cross
8 января
Новый кроссовер Toyota привезли в Россию с ценой чуть дороже 2 млн рублей
Toyota Corolla Cross из Японии и КНР продаются...

Новый концепт Renault бьет (или нет?) рекорды по запасу хода

Электрический Renault Filante проехал более 1000 км на одном заряде

Пресс-служба компании Renault сообщила, что концепт Renault Filante преодолел 626 миль (около 1007 км) на одном заряде.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Электрический Renault Filante создан именно как высокоэффективный прототип для рекордно дальних заездов – на нем компания отрабатывает новые электромобильные технологии. При этом машина использует ровно ту же тяговую батарею на 87 кВт⋅ч, что и серийный внедорожник Scenic E-Tech в версии High range. Но прототип в два раз легче, поэтому и пробег без подзарядки получился длиннее – у электро-Сценика он составляет 620 км по WLTP.

По данным компании, к концу тестового заезда в аккумуляторе осталось еще 11% заряда, с которыми Renault Filante вполне мог дотянуть до 700-мильного (около 1130 км) рубежа.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Понятно, что в таком виде машину никто не будет запускать в серию, но французы надеются отточить на этом проекте ряд технических решений... Тем временем, китайцы запускают твердотельные аккумуляторы и обещают запас хода в 1000 км на вполне обычных машинах.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  The Drive
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
08.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0