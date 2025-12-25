#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Monjaro Flagship SE
25 декабря
Роскошный зеленый Geely Monjaro Flagship SE уже продают в России
Geely объявила старт продаж новой топовой...
Кому ушли деньги из переплат за запчасти – подвели итоги 2025 года
25 декабря
Кому ушли деньги из переплат за запчасти – подвели итоги 2025 года
Эксперты рассказали, как изменился рынок...
Проверьте срок действия прав: почему нужно менять их до Нового года
25 декабря
Проверьте срок действия прав: почему нужно менять их до Нового года
МВД дало рекомендации владельцам прав, срок...

Новый автобус Asiastar готовится выйти на туристические маршруты России

Трехосный туристический автобус Asiastar прошел сертификацию в РФ

Китайская компания Asiastar официально сертифицировала в России свой новый флагман – трехосный туристический автобус YBL6148HQ1.

Рекомендуем
Чистокровная «японка» с гидроавтоматом! В чем подвох?

Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) подтверждает соответствие модели российским стандартам, открывая дорогу для поставок. Первые машины уже поступили заказчикам в ноябре 2025 года.

Новинка, предназначенная для комфортных междугородных и туристических перевозок, отличается элегантным дизайном от знаменитого итальянского ателье Pininfarina. Вместимость автобуса составляет от 49 до 59 пассажиров, а объем багажных отделений начинается от 6 кубических метров. Под капотом мощный 389-сильный турбодизель Weichai стандарта Евро-5, который работает в паре с 6-ступенчатой АКП.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Asiastar YBL6148HQ1
Asiastar YBL6148HQ1

Стандартное оснащение автобуса включает полный пакет активной безопасности (ABS, ESP, EBS), электромеханический стояночный тормоз, климат-контроль и комфортабельное водительское кресло с подогревом. При этом модель изначально позиционируется как конкурент европейским флагманам, таким как MAN Lion's Coach или Setra S 516 HD, предлагая оптимальное соотношение цены и оснащения.

По индивидуальному заказу автобус можно превратить в настоящий лайнер для дальних маршрутов, добавив модуль с кухней, биотуалет, холодильник, спальное место для водителя и другие опции.

Asiastar YBL6148HQ1
Asiastar YBL6148HQ1
Asiastar YBL6148HQ1
Asiastar YBL6148HQ1
Asiastar YBL6148HQ1

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Asiastar
Количество просмотров 50
25.12.2025 
Фото:Asiastar
Поделиться:
Оцените материал:
0