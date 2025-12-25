Новый автобус Asiastar готовится выйти на туристические маршруты России

Трехосный туристический автобус Asiastar прошел сертификацию в РФ

Китайская компания Asiastar официально сертифицировала в России свой новый флагман – трехосный туристический автобус YBL6148HQ1.

Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) подтверждает соответствие модели российским стандартам, открывая дорогу для поставок. Первые машины уже поступили заказчикам в ноябре 2025 года.

Новинка, предназначенная для комфортных междугородных и туристических перевозок, отличается элегантным дизайном от знаменитого итальянского ателье Pininfarina. Вместимость автобуса составляет от 49 до 59 пассажиров, а объем багажных отделений начинается от 6 кубических метров. Под капотом мощный 389-сильный турбодизель Weichai стандарта Евро-5, который работает в паре с 6-ступенчатой АКП.

Asiastar YBL6148HQ1

Стандартное оснащение автобуса включает полный пакет активной безопасности (ABS, ESP, EBS), электромеханический стояночный тормоз, климат-контроль и комфортабельное водительское кресло с подогревом. При этом модель изначально позиционируется как конкурент европейским флагманам, таким как MAN Lion's Coach или Setra S 516 HD, предлагая оптимальное соотношение цены и оснащения.

По индивидуальному заказу автобус можно превратить в настоящий лайнер для дальних маршрутов, добавив модуль с кухней, биотуалет, холодильник, спальное место для водителя и другие опции.

