Российский рынок коммерческого транспорта пополнился добротной новинкой

В России начались продажи нового легкого коммерческого фургона Foton View.

Автомобиль представлен в двух модификациях, отличающихся размерами. Базовая версия доступна от 3 225 000 рублей, а версия с увеличенной высотой крыши (2195 мм против 1890 мм) стоит от 3 475 000 рублей.

На российском рынке Foton View оснащен 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 159 л.с. Доступны две коробки передач: 6-ступенчатая механическая и 8-ступенчатый автомат.

В комплектацию входят круиз-контроль, кондиционер, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и Bluetooth-модуль для подключения телефона.

Специально для России предлагается «зимний» пакет, который включает обогрев лобового стекла, зеркал заднего вида, подогрев рулевого колеса и водительского сиденья, а также аккумулятор для работы при низких температурах.

Foton – китайский бренд, основную часть модельного ряда которого составляют коммерческие автомобили. В линейке марки есть микроавтобус Toano и несколько пикапов, включая недавно представленные модели Tunland V7 и V9.

