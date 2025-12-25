Hyundai отзывает более 50 тыс. машин: известны причины
Hyundai объявила об отзыве 51 587 автомобилей, реализованных в США, из-за риска короткого замыкания при подключении прицепа.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на данные Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Проблема связана с возможным неправильным монтажом жгута проводов, к которому подключается прицеп. Это может привести к короткому замыканию и возникновению пожара.
В целях безопасности владельцам автомобилей посоветовали парковаться на улице, подальше от зданий, пока машина не будет отремонтирована. Дилеры Hyundai произведут бесплатную замену жгута проводов прицепа.
Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!