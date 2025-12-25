#
Hyundai отзывает более 50 тыс. машин: известны причины

Hyundai отзовет более 51 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания

Hyundai объявила об отзыве 51 587 автомобилей, реализованных в США, из-за риска короткого замыкания при подключении прицепа.

Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на данные Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблема связана с возможным неправильным монтажом жгута проводов, к которому подключается прицеп. Это может привести к короткому замыканию и возникновению пожара.

В целях безопасности владельцам автомобилей посоветовали парковаться на улице, подальше от зданий, пока машина не будет отремонтирована. Дилеры Hyundai произведут бесплатную замену жгута проводов прицепа.

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:PxHere
25.12.2025 
