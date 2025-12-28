Глава ФБР сменил Chevrolet на BMW. Причина вас удивит

Директор ФБР сменил свой Chevy Suburban на BMW X5, чтобы не привлекать внимания

«Америка прежде всего» – как мы знаем, это любимый девиз президента США Дональда Трампа.

Но, похоже, назначенный им с 20 февраля 2025 года директор ФБР Каш Патель не разделяет эту точку зрения. Патель заказал для себя новый служебный автомобиль, чтобы «привлекать меньше внимания на публичных мероприятиях».

Если раньше сотрудники разведки ездили на специально модифицированных Chevrolet Suburban, то теперь Патель предпочитает бронированный BMW X5.

Пресс-секретарь ФБР Бен Уильямсон подтвердил, что ФБР приобрело для директора BMW X5. Он пояснил, что ведомство планирует закупить более современные автомобили, и этот выбор оказался «более экономически выгодным», чем другие рассматриваемые варианты.

Он отказался предоставить документацию, касающуюся стоимости нового автомобиля, или подтвердить свое утверждение о том, что это позволит сэкономить деньги госучреждения.

По данным издания MS Now, нынешняя администрация США также имеет контракт с BMW на закупку бронированных внедорожников класса люкс. Государственный департамент использует эти автомобили для защиты дипломатов и других должностных лиц в зонах повышенного риска по всему миру.

Сообщается, что Патель стал первым директором ФБР, который использовал автомобиль иностранного производства в качестве служебного автомобиля. Новый бронированный Chevrolet Suburban стоил бы 480 000 долларов, BMW X5, вероятно, обходится всего в половину этой цены, хотя бронироанные машины оцениваются совсем иначе.

Но зачем Пателю вообще понадобился новый служебный автомобиль, остается неясным, удивляются журналисты.

