#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Niva 1977 года
25 декабря
Легендарная Lada Niva с автографами создателей выставлена на продажу
В Саратовской области 47-летнюю Lada Niva...
Foton View
25 декабря
Фургон Foton View: комфорт легковушки для городской логистики
В Москве состоялась российская премьера нового...
Lada Azimut
25 декабря
В 2026 году ждем две новинки АВТОВАЗа
АВТОВАЗ о новинках 2026 года: флагманский...

Названы главные новинки АВТОВАЗа в 2026 году

АвтоВАЗ в 2026 году выпустит новый кроссовер Lada Azimut и Niva Legend 1.8

АВТОВАЗ в 2026 году представит новый кроссовер Lada Azimut, построенный на собственной технологически независимой платформе.

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Запуск производства модели намечен на лето 2026 года. Одновременно с этим планируется выпустить обновленную версию внедорожника Niva Legend.

Новинка будет оснащена новым мощным бензиновым мотором объемом 1,8 литра. Даты начала реализации обновленной Niva Legend будут объявлены дополнительно.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал о планах представить в 2026 году Lada Vesta Sport.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В октябре стало известно, что АВТОВАЗ за ближайшие полтора месяца выпустит 16 единиц Lada Azimut, чтобы получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и начать официальные продажи в России. В данный момент концерн проводит интенсивные испытания новой модели на дорогах.

Lada Azimut создают на модифицированной платформе Lada Vesta. Для начала кроссовер будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. К первому будет подключена 6-ступенчатая механическая коробка передач, к второму — вариатор.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Весточкин Ефим
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
25.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0