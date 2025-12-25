Названы главные новинки АВТОВАЗа в 2026 году

АвтоВАЗ в 2026 году выпустит новый кроссовер Lada Azimut и Niva Legend 1.8

АВТОВАЗ в 2026 году представит новый кроссовер Lada Azimut, построенный на собственной технологически независимой платформе.

Запуск производства модели намечен на лето 2026 года. Одновременно с этим планируется выпустить обновленную версию внедорожника Niva Legend.

Новинка будет оснащена новым мощным бензиновым мотором объемом 1,8 литра. Даты начала реализации обновленной Niva Legend будут объявлены дополнительно.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал о планах представить в 2026 году Lada Vesta Sport.

В октябре стало известно, что АВТОВАЗ за ближайшие полтора месяца выпустит 16 единиц Lada Azimut, чтобы получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и начать официальные продажи в России. В данный момент концерн проводит интенсивные испытания новой модели на дорогах.

Lada Azimut создают на модифицированной платформе Lada Vesta. Для начала кроссовер будет доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. К первому будет подключена 6-ступенчатая механическая коробка передач, к второму — вариатор.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»