Легендарная Lada Niva с автографами создателей выставлена на продажу

В Саратовской области 47-летнюю Lada Niva продают за 2,2 млн рублей

В Балаково Саратовской области выставили на продажу уникальную Lada Niva 1977 года выпуска.

Этот внедорожник находится в отличном состоянии и имеет автографы главного конструктора Петра Прусова и дизайнера Валерия Сёмушкина. Машина сохранилась благодаря редкому использованию и хранению в гараже. За почти 50 лет пробег составил всего 26 403 километра.

Двигатель у автомобиля оригинальный, объемом 1,6 литра и мощностью 80 лошадиных сил.

Ниву с автографами авторов модели оценили в 2 200 000 рублей. Это значительно выше цены новой Lada Niva Legend, которая стартует от 1 059 000 рублей, но ведь уникальный автомобиль достоин стать экспонатом для частной коллекции или музея.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»