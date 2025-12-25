#
Легендарная Lada Niva с автографами создателей выставлена на продажу

В Саратовской области 47-летнюю Lada Niva продают за 2,2 млн рублей

В Балаково Саратовской области выставили на продажу уникальную Lada Niva 1977 года выпуска.

Этот внедорожник находится в отличном состоянии и имеет автографы главного конструктора Петра Прусова и дизайнера Валерия Сёмушкина. Машина сохранилась благодаря редкому использованию и хранению в гараже. За почти 50 лет пробег составил всего 26 403 километра.

Двигатель у автомобиля оригинальный, объемом 1,6 литра и мощностью 80 лошадиных сил.

Ниву с автографами авторов модели оценили в 2 200 000 рублей. Это значительно выше цены новой Lada Niva Legend, которая стартует от 1 059 000 рублей, но ведь уникальный автомобиль достоин стать экспонатом для частной коллекции или музея.

Lada Niva
Lada Niva с автографами главного конструктора Петра Прусова и дизайнера Валерия Сёмушкина
Lada Niva 1977 года
Источник:  Российская газета
Весточкин Ефим
Фото:Авито
25.12.2025 
Фото:Авито
