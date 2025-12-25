#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый рамный внедорожник популярной марки будут продавать в РФ: сроки продаж
25 декабря
Новый рамный внедорожник популярной марки будут продавать в РФ: сроки продаж
Продажи нового кроссовера Jetour G700 в России...
Названы самые угоняемые машины в 2025 году
25 декабря
Названы самые угоняемые машины в 2025 году
«Страховой дом ВСК»: Kia стала самой угоняемой...
Производство автомобилей в России падает четвертый месяц подряд
25 декабря
Производство автомобилей в России падает четвертый месяц подряд
Росстат: за 11 месяцев 2025 года выпуск...

Миллиардная сделка между Mercedes и Geely: зачем немцы купили акции Lifan

Mercedes купил долю в китайской компании Lifan

Mercedes-Benz завершил покупку 3-процентной доли в компании Afari Technology, ранее известной как Lifan Technology. Сделка была оформлена 23 декабря на сумму 1,33 млрд юаней (примерно 14,85 млрд рублей). Теперь немецкий концерн занимает пятое место среди акционеров Afari Technology.

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Компания Afari Technology была создана после банкротства Lifan в 2020 году и реструктуризации под руководством Geely. Она специализируется на технологиях интеллектуального и автономного вождения.

Ключевым продуктом компании является система ассистентов G-Pilot, доступная в нескольких версиях, от простой до флагманской H9. Эта система уже применяется в автомобилях Geely, включая модель Zeekr 9X.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Причины инвестиций Mercedes-Benz связаны с начавшимся сотрудничеством с Geely по двигателям и бренду Smart. Также доля в Afari Technology позволит укрепить позиции немецкого концерна на рынке Китая, где усиливается конкуренция в сегменте автономных систем. Аналогичные шаги ранее предприняла Audi, начиная использовать решения Huawei.

Ожидается, что это сотрудничество даст Mercedes-Benz доступ к современным технологиям и позволит внедрять продвинутые системы помощи водителю в китайских моделях марки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Mercedes | Lifan
Количество просмотров 16
25.12.2025 
Фото:Mercedes | Lifan
Поделиться:
Оцените материал:
0