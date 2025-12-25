Миллиардная сделка между Mercedes и Geely: зачем немцы купили акции Lifan

Mercedes купил долю в китайской компании Lifan

Mercedes-Benz завершил покупку 3-процентной доли в компании Afari Technology, ранее известной как Lifan Technology. Сделка была оформлена 23 декабря на сумму 1,33 млрд юаней (примерно 14,85 млрд рублей). Теперь немецкий концерн занимает пятое место среди акционеров Afari Technology.

Компания Afari Technology была создана после банкротства Lifan в 2020 году и реструктуризации под руководством Geely. Она специализируется на технологиях интеллектуального и автономного вождения.

Ключевым продуктом компании является система ассистентов G-Pilot, доступная в нескольких версиях, от простой до флагманской H9. Эта система уже применяется в автомобилях Geely, включая модель Zeekr 9X.

Причины инвестиций Mercedes-Benz связаны с начавшимся сотрудничеством с Geely по двигателям и бренду Smart. Также доля в Afari Technology позволит укрепить позиции немецкого концерна на рынке Китая, где усиливается конкуренция в сегменте автономных систем. Аналогичные шаги ранее предприняла Audi, начиная использовать решения Huawei.

Ожидается, что это сотрудничество даст Mercedes-Benz доступ к современным технологиям и позволит внедрять продвинутые системы помощи водителю в китайских моделях марки.

