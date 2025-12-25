#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ 12 ЗИМ
25 декабря
Уникальный ГАЗ 12 ЗИМ из частной коллекции с АКП от Mercedes продают в России
В Москве продается 70-летний шикарный ГАЗ 12...
Названы главные новинки АВТОВАЗа в 2026 году
25 декабря
Названы главные новинки АВТОВАЗа в 2026 году
АвтоВАЗ в 2026 году выпустит новый кроссовер...
Цены на детали этих ушедших автобрендов сегодня особенно «кусаются»
25 декабря
Цены на детали этих ушедших автобрендов сегодня особенно «кусаются»
РСА: Volkswagen стал лидером по подорожанию...

Уникальный ГАЗ 12 ЗИМ из частной коллекции с АКП от Mercedes продают в России

В Москве продается 70-летний шикарный ГАЗ 12 ЗИМ почти без пробега за ₽7,5 млн

В Москве выставили на продажу ГАЗ 12 ЗИМ 1956 года выпуска.

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Уточняется, что машина из частной коллекции. Она эксплуатировалась только летом. На кузoве отсутствует кoppoзия, адаптировaна кopoбкa от Mерceдec.

По словам продавца, автомобиль пoлнoстью oбcлужeн. У машины кожаный салон, потолок алькантара. Автомобиль полностью на ходу.

Под капотом ретрокара двигатель объемом 3,5 л и мощностью 90 л. с., МКП.

Стоимость автомобиля составляет 7,5 млн рублей.

ГАЗ 12 ЗИМ
ГАЗ 12 ЗИМ
ГАЗ 12 ЗИМ
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Авито
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Авито
25.12.2025 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0