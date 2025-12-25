Фургон Foton View: комфорт легковушки для городской логистики

В Москве состоялась российская премьера нового компактного фургона Foton View

Представил новинку дистрибьютор марки АО «МБ РУС» (ГК «Автодом»).

Новинка позиционируется как идеальное решение для городской логистики, сочетающее маневренность, комфорт и функциональность.

Foton View объединяет в себе управляемость, приближенную к легковому автомобилю, с практичностью коммерческого транспорта. Его компактные габариты (5490×1980×1990 мм, колесная база - 3510 мм), особенно при версии с низкой крышей высотой менее двух метров, позволяют легко маневрировать в узких проездах и заезжать на объекты с ограничением по высоты, включая многие паркинги.

При этом полезный объем грузового отсека достигает 6,8 куб. м, а в версии с высокой крышей и увеличенной полной массой – 7,9 куб. м. Низкая погрузочная высота в 700 мм упрощает работу с грузами.

Foton View

Для российского рынка фургон предлагается с турбодизельным двигателем 2.0 л мощностью 159 л.с., агрегатированным механикой или 8-ступенчатым автоматом.

Автомобиль уже в базе оснащен кондиционером, круиз-контролем, системой бесключевого доступа, модулем Bluetooth и комплектом систем безопасности (ABS, ESC).

В список оборудования входит «зимний» пакет с обогревом сиденья водителя, ветрового стекла и зеркал.

