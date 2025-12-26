#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
iCaur V27
26 декабря
Новый кроссовер iCaur V27: яркий дизайн и 800 км запаса хода
В Москве показали предсерийный гибридный...
Haval Jolion 2026
26 декабря
Самый популярный кроссовер в России обновился и стал намного экономичнее
Haval Jolion 2026 вышел на рынок Австралии с...
Toyota Camry
26 декабря
В России продают Toyota Camry за 2,1 млн рублей
В продаже появилась Toyota Camry XV30 2003 года...

Самый надежный внедорожник в мире привезли в РФ: называем цену

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 11 млн рублей

Несмотря на возросшие затраты из-за изменений в правилах утильсбора с декабря, параллельный импорт мощных и дорогих автомобилей продолжается.

Рекомендуем
Два ДТП подряд: почему страховая может заплатить вам гораздо меньше

Так, внедорожник Toyota Sequoia выставлен на одном из классифайдов по цене от 10 990 000 рублей. Частный московский автосалон предлагает привезти версию TRD Pro, предназначенную для сложных дорог. Этот автомобиль оснащен черными коваными 18-дюймовыми дисками, специальными амортизаторами Fox, кожаными сиденьями с перфорацией и множеством функций.

В списке оснащения присутствуют цифровая приборная панель на 12,3″, мультимедийный комплекс с 14″ сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, акустическая система JBL с 14 динамиками и сабвуфером, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, электропривод люка.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В Пензе такую же версию TRD Pro предлагают за 11 000 000 рублей, а в Красноярске за 12 950 000 рублей из наличия продают Toyota Sequoia в комплектации Limited с учетом утильсбора и других расходов. В комплектации Limited доступна светодиодная оптика, зимний пакет с обогревами, адаптивный круиз с мониторингом «мертвых зон», камера кругового обзора с парктрониками и навигация.

В Москве уже есть привезенный TRD Pro по цене 14 450 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – за 15 000 000 рублей. Лимитированная версия в Москве стоит не менее 14 690 000 рублей, а исполнение Capstone – от 15 760 000 рублей.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Все эти версии Toyota Sequoia комплектуются гибридной силовой установкой i-Force Max, включающей 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор общей мощностью 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Трансмиссия – десятиступенчатый автомат, привод полный.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 39
26.12.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0