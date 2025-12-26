Самый надежный внедорожник в мире привезли в РФ: называем цену

В России появились в продаже новые Toyota Sequoia по цене от 11 млн рублей

Несмотря на возросшие затраты из-за изменений в правилах утильсбора с декабря, параллельный импорт мощных и дорогих автомобилей продолжается.

Так, внедорожник Toyota Sequoia выставлен на одном из классифайдов по цене от 10 990 000 рублей. Частный московский автосалон предлагает привезти версию TRD Pro, предназначенную для сложных дорог. Этот автомобиль оснащен черными коваными 18-дюймовыми дисками, специальными амортизаторами Fox, кожаными сиденьями с перфорацией и множеством функций.

В списке оснащения присутствуют цифровая приборная панель на 12,3″, мультимедийный комплекс с 14″ сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, акустическая система JBL с 14 динамиками и сабвуфером, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, электропривод люка.

В Пензе такую же версию TRD Pro предлагают за 11 000 000 рублей, а в Красноярске за 12 950 000 рублей из наличия продают Toyota Sequoia в комплектации Limited с учетом утильсбора и других расходов. В комплектации Limited доступна светодиодная оптика, зимний пакет с обогревами, адаптивный круиз с мониторингом «мертвых зон», камера кругового обзора с парктрониками и навигация.

В Москве уже есть привезенный TRD Pro по цене 14 450 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – за 15 000 000 рублей. Лимитированная версия в Москве стоит не менее 14 690 000 рублей, а исполнение Capstone – от 15 760 000 рублей.

Toyota Sequoia

Все эти версии Toyota Sequoia комплектуются гибридной силовой установкой i-Force Max, включающей 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор общей мощностью 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Трансмиссия – десятиступенчатый автомат, привод полный.

Toyota Sequoia

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.