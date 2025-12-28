В китайских шинах нашли токсичные вещества

Роскачество обнаружило канцерогены в импортных шинах

Роскачество провело исследование автомобильных шин и обнаружило превышение опасных канцерогенных веществ в китайской продукции.

Все испытанные российские шины полностью соответствовали требованиям ГОСТа и были признаны безопасными.

Всего эксперты протестировали 10 моделей шин по показателю доли водородов области залива (% HBay), безопасным считается уровень не более 0,25%. Российские шины уложились в этот предел, а в китайских образцах концентрация канцерогенов превышала норму от 5 до 7,7 раз.

В ведомстве отметили, что в шинах могут содержаться токсичные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), включая бензапирен – канцероген первой группы. Эти вещества выделяются при износе шин и их переработке, и могут попадать в дорожные покрытия и детские площадки.

Роскачество также пояснило, что низкая цена шин может свидетельствовать о применении дешевых высокоароматических масел, что увеличивает опасность для здоровья. Автовладельцам советуют при выборе шин ориентироваться на нормы ГОСТа и избегать слишком дешевых китайских моделей.

