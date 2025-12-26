В российской столице открылся второй зарядный хаб для электрокаров

В московском районе Лефортово открылся новый зарядный хаб для электромобилей

На территории комплекса расположена первая зарядная станция проекта «Энергия Москвы» мощностью 240 кВт. На ней можно быстро зарядить автомобили с батареями разной емкости. Хаб построили ООО «Мосэлектрозаряд» (бренд «Электрохаб») и ПАО «Мосэнерго» в партнерстве с Департаментом транспорта Москвы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем переход на экологичный электротранспорт. Открытие второго электрохаба «Лефортовский» – важный шаг в развитии городской зарядной инфраструктуры. Новый комплекс может обслуживать до 500 автомобилей в сутки.

На территории хаба «Лефортовский» расположено 10 зарядных станций: 9 быстрых ЭЗС по 120 кВт с возможностью подзарядки сразу 2-х авто и сверхмощная станция проекта «Энергия Москвы».

Каждую из них оснастили тремя типами коннекторов – GB/T, NACS и CCS Combo 2, которые подходят для самых современных моделей электромобилей. К новому хабу оборудованы удобные подъездные пути, на территории есть широкие парковочные места, зона отдыха и кафе.

Для пользователей действуют привлекательные программы лояльности и выгодные ночные тарифы. Электрозарядный хаб «Лефортовский» работает круглосуточно и может обслуживать до 500 электромобилей за 1 день.

Открытие таких мест – это важный шаг в развитии инфраструктуры электротранспорта в столице.

Хаб расположен по адресу: г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, вл. 14

