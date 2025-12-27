Надежный мотор и неубиваемый автомат — отличная Тойота за 1,5 млн рублей

#
К примеру, хэтчбек – юркий небольшой автомобиль, максимально удобный в городе. А если он будет еще и трехдверным, то это вообще идеально для семьи из двоих. Как минимум, тако вариант дешевле пятидверного.

Помимо того, что новыми такие машины не найти, так еще и на вторичке выбрать особо не из чего. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев взялся за анализ рынка и сумел выделить несколько добротных трехдверных хэтчбеков. Один их них – Toyota Yaris.

Toyota Yaris
Toyota Yaris
Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Третье поколение Toyota Yaris в России официально не продавали. На японском рынке модель традиционно называлась Vitz, но трехдверки у нее нет. К нам завозилась, в основном, европейская пятидверная версия.

Оптимальным же вариантом является трехдверный Yaris с американского рынка. У него и руль расположен привычно – слева, и мотор 2NR-FE 1.5 (106 л.с.) хоть и не самый ресурсный, но надежный. Сочетается двигатель не с вариатором, как на большинстве мелких Тойот, а с неубиваемым четырехступенчатым гидроавтоматом.

Такую машину чрезвычайно сложно найти, и владельцы не спешат с ними расставаться. Основное противопоказание к покупке – прорблемы с запчастями. Цена, пожалуй, высоковата, так как недорогие Тойоты перестали быть эталонами надежности.

Интерьер Toyota Yaris

Еще пять добротных трехдверных хэтчбеков с пробегом ждут вас в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Toyota
27.12.2025 
Фото:Toyota
