В Россию вернулся надежный японский кроссовер дешевле китайских аналогов

Кроссоверы Mitsubishi ASX, поставляемые из ОАЭ, стоят в РФ от 2,25 млн рублей

В России компактный кроссовер Mitsubishi ASX, поставляемый в основном из ОАЭ, стоит от 2 251 800 рублей. Этот автомобиль не попал под новые правила расчета утильсбора, что делает его привлекательным вариантом. Он доступен в базовой комплектации Basic с передним приводом, 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и бесступенчатым вариатором.

Для сравнения, китайские кроссоверы на российском рынке стоят дороже. К примеру, GAC GS3 продается минимум за 2 449 000 рублей, а Geely Cityray – от 2 849 990 рублей.

В Омске новый Mitsubishi ASX в базовой версии предлагается за 2 251 800 рублей. Там же можно выбрать среднюю версию Medium Line с разными типами привода и топовые полноприводные комплектации Highline и Prime Edition. В других городах цены выше: в Воронеже – от 2,4 млн, в Волгограде – около 2,5 млн. Топовый ASX в Волгограде стоит 2 520 000 рублей, он оснащён системой бесключевого доступа, панорамной крышей и кожаным салоном.

Mitsubishi ASX

В Москве цены на ASX начинаются с 2 550 000 рублей за переднеприводную версию и достигают 2 800 000 за полноприводную. В Санкт-Петербурге минимальная стоимость – 2 899 500 рублей, во Владивостоке – 2 600 000 рублей.

Машины с наличия значительно дороже. В Тюмени дилер продает переднеприводные ASX по 3 079 000 рублей. В Екатеринбурге полноприводные версии стоят около 3 100 000 рублей, в Москве – минимум 3 450 000 рублей. В Санкт-Петербурге и Челябинске цена 3,5 млн рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX

Самые дорогие варианты – полноприводные ASX японской сборки. В Краснодаре за Instyle просят 3 690 000 рублей, в Иркутске за Black Edition – 3 890 000 рублей. Первый привезен из Казахстана, второй – из Японии.

Все представленные автомобили оснащены одинаковым 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем с бесступенчатым вариатором.

