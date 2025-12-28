#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mitsubishi ASX
28 декабря
В Россию вернулся надежный японский кроссовер дешевле китайских аналогов
Кроссоверы Mitsubishi ASX, поставляемые из ОАЭ,...
Nissan Pathfinder 2026
28 декабря
Проверенный V6 и классический автомат – новое поколение популярного «японца»
Nissan представил обновленный кроссовер...
Дилеры в России прогнозируют низкий спрос на авто в начале 2026 года
28 декабря
Дилеры в России прогнозируют низкий спрос на авто в начале 2026 года
«Автостат»: в начале 2026 года ожидаются слабые...

В Россию вернулся надежный японский кроссовер дешевле китайских аналогов

Кроссоверы Mitsubishi ASX, поставляемые из ОАЭ, стоят в РФ от 2,25 млн рублей

В России компактный кроссовер Mitsubishi ASX, поставляемый в основном из ОАЭ, стоит от 2 251 800 рублей. Этот автомобиль не попал под новые правила расчета утильсбора, что делает его привлекательным вариантом. Он доступен в базовой комплектации Basic с передним приводом, 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и бесступенчатым вариатором.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Для сравнения, китайские кроссоверы на российском рынке стоят дороже. К примеру, GAC GS3 продается минимум за 2 449 000 рублей, а Geely Cityray – от 2 849 990 рублей.

В Омске новый Mitsubishi ASX в базовой версии предлагается за 2 251 800 рублей. Там же можно выбрать среднюю версию Medium Line с разными типами привода и топовые полноприводные комплектации Highline и Prime Edition. В других городах цены выше: в Воронеже – от 2,4 млн, в Волгограде – около 2,5 млн. Топовый ASX в Волгограде стоит 2 520 000 рублей, он оснащён системой бесключевого доступа, панорамной крышей и кожаным салоном.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Москве цены на ASX начинаются с 2 550 000 рублей за переднеприводную версию и достигают 2 800 000 за полноприводную. В Санкт-Петербурге минимальная стоимость – 2 899 500 рублей, во Владивостоке – 2 600 000 рублей.

Машины с наличия значительно дороже. В Тюмени дилер продает переднеприводные ASX по 3 079 000 рублей. В Екатеринбурге полноприводные версии стоят около 3 100 000 рублей, в Москве – минимум 3 450 000 рублей. В Санкт-Петербурге и Челябинске цена 3,5 млн рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Самые дорогие варианты – полноприводные ASX японской сборки. В Краснодаре за Instyle просят 3 690 000 рублей, в Иркутске за Black Edition – 3 890 000 рублей. Первый привезен из Казахстана, второй – из Японии.

Все представленные автомобили оснащены одинаковым 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем с бесступенчатым вариатором.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
28.12.2025 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+16