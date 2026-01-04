За каждый километр пути — бонусный километр в небе: новая акция от Li Auto

Li Auto и Air China объявили о технологическом сотрудничестве

Компания Li Auto сообщила о подписании соглашения с авиакомпанией Air China о межотраслевом инновационном сотрудничестве, направленном на объединение автомобильных и авиационных технологий.

В рамках партнерства планируется изучать возможности интеграции авиационных услуг с автомобильными перевозками.

В настоящее время объявлена акция для владельцев новых автомобилей Li Auto. Они смогут зарабатывать бонусные километры за время вождения, которые позже можно использовать для перелетов.

Новым владельцам автомобилей, купленных по этой программе до 30 июня 2026 года, будет начисляться 1 бонусный километр за каждый преодоленный километр в течение трех лет с момента приобретения. Максимально бонусы можно получить за 20 000 километров в год, что составляет 60 000 километров за три года.

Кроме того, первые 1000 участников, которые выполнят условия программы, получат годовую золотую карту Phoenix Companion от Li Auto.

Тем временем официальный российский дистрибутор Li Auto опубликовал прайс-листы на модели кроссоверов L6, L7 и L9 2025 модельного года. Цены на новые версии выросли по сравнению с 2024 годом на сумму от 880 000 до 2 000 000 рублей.

