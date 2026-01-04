Сенсорные экраны намного сильнее отвлекают водителей от дороги, теперь официально
Исследование, проведенное Университетом штата Вашингтон и Исследовательским институтом Toyota, показало, что сенсорные экраны в автомобилях снижают безопасность вождения.
В эксперименте приняли участие 16 человек, управлявших автомобильными симуляторами в условиях, похожих на реальные городские дороги.
Во время тестов водителям предлагалось выполнять простые задачи на сенсорном экране: менять настройки авто или переключать радиостанции. Ученые фиксировали движение глаз и рук, а также физиологические показатели, чтобы определить уровень стресса и умственной нагрузки.
Результаты показали снижение точности и скорости работы с сенсорным экраном более чем на 58% по сравнению с ситуациями, когда водитель не управлял машиной. Это приводит к отвлечению внимания от дороги.
Кроме того, водители чаще отклонялись от полосы движения – на 40% больше, если использовали сенсорный экран. Учёные советуют автопроизводителям уменьшить количество цифровых меню и вернуть физические кнопки для важных функций.
Также в исследовании предложено разрабатывать адаптивные системы, которые изменяют интерфейс в зависимости от состояния водителя – например, увеличивают кнопки или ограничивают некоторые опции при повышенном уровне отвлечённости.
Некоторые производители автомобилей уже начали возвращать физические органы управления, учитывая опасения водителей и требования по безопасности. Авторы исследования надеются, что их выводы повлияют на дизайн автомобильных интерфейсов в будущем.
