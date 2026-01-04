#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Беспилотные такси Uber в Дубае
4 января
Беспилотные такси теперь доступны в популярных районах Дубая
WeRide и Uber запустили автономные такси в...
Сенсорные экраны намного сильнее отвлекают водителей от дороги, теперь официально
4 января
Сенсорные экраны намного сильнее отвлекают водителей от дороги, теперь официально
Исследование: сенсорные экраны ухудшают...
За каждый километр пути — бонусный километр в небе: новая акция от Li Auto
4 января
За каждый километр пути — бонусный километр в небе: новая акция от Li Auto
Li Auto и Air China объявили о технологическом...

Сенсорные экраны намного сильнее отвлекают водителей от дороги, теперь официально

Исследование: сенсорные экраны ухудшают качество вождения на 40%

Исследование, проведенное Университетом штата Вашингтон и Исследовательским институтом Toyota, показало, что сенсорные экраны в автомобилях снижают безопасность вождения.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

В эксперименте приняли участие 16 человек, управлявших автомобильными симуляторами в условиях, похожих на реальные городские дороги.

Во время тестов водителям предлагалось выполнять простые задачи на сенсорном экране: менять настройки авто или переключать радиостанции. Ученые фиксировали движение глаз и рук, а также физиологические показатели, чтобы определить уровень стресса и умственной нагрузки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Результаты показали снижение точности и скорости работы с сенсорным экраном более чем на 58% по сравнению с ситуациями, когда водитель не управлял машиной. Это приводит к отвлечению внимания от дороги.

Кроме того, водители чаще отклонялись от полосы движения – на 40% больше, если использовали сенсорный экран. Учёные советуют автопроизводителям уменьшить количество цифровых меню и вернуть физические кнопки для важных функций.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Также в исследовании предложено разрабатывать адаптивные системы, которые изменяют интерфейс в зависимости от состояния водителя – например, увеличивают кнопки или ограничивают некоторые опции при повышенном уровне отвлечённости.

Некоторые производители автомобилей уже начали возвращать физические органы управления, учитывая опасения водителей и требования по безопасности. Авторы исследования надеются, что их выводы повлияют на дизайн автомобильных интерфейсов в будущем.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Tech Radar
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 18
04.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0