Как открыть замерзшие двери и замки

Корнев: При замерзании дверей машины надавите на верхний угол рамки

Если дверь или замок автомобиля замерзли на морозе, особенно в неподходящий момент, нужно знать, как правильно открыть машину. Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг, рассказал, что в таких случаях лучше всего использовать спрей-размораживатель для замков.

Средство продается в автомагазинах и на маркетплейсах, но лучше хранить его дома, а не в машине, чтобы оно не замерзло. Если автомобиль замерз недалеко от дома, спрей поможет быстро решить проблему и открыть дверь.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Можно попытаться отогреть замок горячей водой, но она тоже скоро замерзнет и может ухудшить положение. На этот случай лучше залить воду в плотный пакет или грелку и приложить их к двери, чтобы оттаяла.

Спиртосодержащие жидкости или солевые растворы используйте осторожно, так как они могут навредить металлу, поэтому их надо сразу смыть на мойке.

Некоторые водители нагревают ключ зажигалкой и вставляют его в замок, рассказал Корнев. Этот способ может помочь, но требует осторожности, чтобы не повредить окраску автомобиля.

Если машина замерзла после стоянки далеко от дома или на трассе, сначала стоит попытаться открыть другие двери – иногда получается открыть хотя бы одну. Владельцам машин с пятой дверью рекомендуется попробовать попасть в салон через багажник, так как он примерзает реже из-за конструкции. Если все двери замерзли, можно надавить ладонью или весом на верхний угол дверной рамки возле стойки. Обычно лед по периметру трескается, и дверь получается открыть.

Эксперт рекомендует избегать резких движений. Даже если замок открылся, не стоит сразу тянуть дверь на себя. Сначала лучше аккуратно надавить, чтобы убрать наледь и не повредить резиновые уплотнители.

Чтобы избежать проблем, лучше найти крытую парковку на зиму. Также полезно установить предпусковой обогреватель или систему запуска по таймеру. Для профилактики специалисты советуют обрабатывать все уплотнители дверей, капота и багажника силиконовой смазкой после каждой мойки.

