Новая «кожа» из карбона: попробуйте догадаться, что перед вами!

Современный Dodge Challenger Hellcat замаскировали под культовый спорткар 1960-х

Американское тюнинг-ателье ExoMod выставило на продажу один из своих самых безумных проектов, представленный еще в 2023 году.

Тогда они взяли Dodge Challenger 2022 года в максимально «заряженной» версии Hellcat Redeye, сняли с него все внешние кузовные панели и натянули на остов совершенно новую карбоновую «шкуру», повторяющую дизайн культового американского маслкара Dodge Daytona 1969 года.

Это не точная копия, а именно «оформление в стиле» но преображение потрясает даже на фотографиях.

На все работы потребовалось около 3500 часов – за это время тюнеры повторили узнаваемый «нос», гигантское антикрыло, прикрывающие колеса крылья и все прочие фамильные детали.

Машина получилась примерно на 10 см шире, но при этом на 14 см короче оригинальной Дайтоны. При этом интерьер современного Dodge Challenger остался почти не тронутым, как и 6,2-литровый V8, развивающий 797 л.с. в паре с оригинальным автоматом, передающим момент на задние колеса, обутые в шины 315/35 R20... Машина, успевшая удостоиться престижных наград в мире тюнинга выставлена на аукцион Barrett Jackson – торги стартуют в середине января.

