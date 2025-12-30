Российские грузовики БАЗ — производство началось

АО «Романов» запустило серийное производство внедорожных грузовиков БАЗ

На производственной площадке АО «Романов» в Шушарах (Санкт-Петербург) стартовало серийное производство грузовиков БАЗ.

Как сообщает официальный сайт производителя, в модельную линейку вошли:

шасси

самосвалы

седельные тягачи

автомобили с бортовой платформой

Все грузовики БАЗ имеют колесную формулу 6×6, независимую пружинную подвеску всех колес, клиренс 400 мм и высокую геометрическую проходимость. Машины предназначаются для работы в удаленных регионах Севера и Сибири, на карьерах и при строительстве дорог, отмечает пресс-служба БАЗ.

План на 2026 год подтвержден – АО «Романов» выпустит 600 единиц новой техники. Отмечается также, что на заводе создано более 800 рабочих мест, и производственная мощность предприятия позволяет нарастить объем до 2000 автомобилей в год. Как сообщал в ноябре гендиректора завода Дмитрий Гречухин, этой производительности предполагается достичь в течение трех лет.

Грузовики БАЗ должны заменить в России тяжелую внедорожную технику европейских марок. Предсерийные образцы проходили тесты в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области, а две машины отправились на эксплуатационные испытания в подразделения ПАО «Газпром». На данный момент сеть продаж и сервисного обслуживания БАЗ имеет более 60 точек по всей России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте