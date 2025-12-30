АВТОВАЗ корректирует цены с нового года

АВТОВАЗ снизил цены на седан Aura и универсал Largus

АВТОВАЗ объявил о новой ценовой политике с января 2026 года.

Несмотря на инфляционные процессы и изменения в налогообложении, средний рост цен по всему модельному ряду Lada составит лишь полпроцента.

Наибольшее удешевление ждет флагманский седан Lada Aura: его начальная цена уменьшится на 354 тысячи рублей, что составляет 14%. В результате автомобиль будет стоить 2 245 000 рублей. Также станет доступнее и популярный многофункциональный универсал Largus, цена на который снизится на 73 тысячи рублей, достигнув отметки в 1 587 000 рублей, что эквивалентно снижению на 3,8%.

Цены на самую продаваемую Lada Vesta, недавно получившую дополнительное оборудование в версии 2026 года, практически останутся на уровне текущего года и составят 1 581 000 рублей. Остальной модельный ряд подорожает незначительно: начальная стоимость Granta составит 850 000 рублей (+1,9%), новинка Iskra будет предлагаться от 1 277 000 рублей (+1,8%), а внедорожники Niva Legend и Niva Travel – от 1 099 000 и 1 420 000 рублей соответственно (среднее изменение 1,9%).

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов пояснил, что, несмотря на объективные экономические факторы, компании удалось найти резервы для сокращения издержек. Это позволило удержать цены на большей части модельного ряда, а по двум позициям – сделать их существенно доступнее.

Он также подтвердил планы по наращиванию производства до 400 тысяч автомобилей в 2026 году, для чего с нового года предприятие возвращается на стандартную пятидневную рабочую неделю.

В планах компании – начало производства флагманского кроссовера Lada Azimut, оснащение Niva Legend новым 1,8-литровым двигателем и вывод на рынок спортивной версии Vesta Sport.

