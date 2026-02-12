#
Надежный, толковый и свежий универсал — по цене новой Гранты

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать подержанный универсал Kia Ceed SW

Универсалы — в России почти вышедший из употребления автомобильный «жанр», несмотря на все свои плюсы.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов составил топ-3 подержанных иномарок с универсальным кузовом, которые по цене конкурируют с Ладой Грантой, а по эксплуатационным свойствам намного превосходят автомобили, чей класс гораздо выше. По мнению эксперта, один из лучших в этом смысле – это Kia Ceed SW. Кузов у него отлично сопротивляется коррозии, но вот само ЛКП тонкое, отмечает Виноградов.

И да, есть нюанс по салону: он удобный, но материалы не самого высокого качества и быстро истираются. С другой стороны – никто не идеален, но достоин внимания, если имеет однозначные плюсы.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Присмотреться надо к универсалу Kia Ceed третьего поколения 2020-2021 годов выпуска. Со сменой поколения он избавился от многих недостатков предыдущей машины. Шасси обрело хороший баланс, исчезли огрехи в эргономике.

В гамме агрегатов есть связка турбомотора 1.4 и робота, но таких машин мало. Почти все вагоны оснащены атмосферным двигателем 1.6 мощностью 128 л.с. Этот двигатель серии Gamma II в целом надежен, но кое-какие слабости у него остались еще от предшественников.

Главная из них – риск появления задиров в цилиндрах. Связано это с разрушением нейтрализатора и засасыванием его частичек в цилиндры. Так что при осмотре стоит заглянуть в цилиндры с эндоскопом.

Цепь ГРМ не отличается ресурсом. У этого двигателя нет гидрокомпенсаторов, из-за чего нужно периодически регулировать зазоры в клапанах.

А какие еще достойные универсалы из числа свежих, толковых и «незадорого» есть сейчас на вторичке? Читайте в статье «За рулем»!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
12.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
Отзывы о Kia Ceed (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Ceed  2015
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании
Недостатки:
единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))
Комментарий:
4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял
+10